슈퍼주니어-D&E /사진제공=Label SJ

슈퍼주니어-D&E가 에필로그 앨범을 발매한다.12월 1일 Label SJ에 따르면 슈퍼주니어-D&E는 오는 10일 오후 6시 첫 번째 정규앨범 '카운트다운 - 제로 버전 에필로그(COUNTDOWN - ZERO ver. (Epilogue)'를 발매한다.이번 신보는 지난달 2일 발매된 정규 1집 '카운트다운(COUNTDOWN) 에필로그 앨범. 스페셜 트랙 '니드 유(Need U)''가 새롭게 추가됐다. 각종 온라인 음원 사이트에선 'Need U'만 공개될 예정이다.'Need U'는 POP 장르의 곡으로 은혁과 동해가 직접 가사에 참여해 팬들에게 전하고 싶은 마음을 담았다. 세련된 멜로디와 진심 어린 가사가 어우러졌다.앞서 슈퍼주니어-D&E는 데뷔 10주년을 기념해 발매한 정규앨범 ‘COUNTDOWN’을 통해 인도네시아, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 사우디아라비아, 싱가포르, 대만, 태국, 파라과이, 베트남, 홍콩, 아르헨티나, 마카오, 아랍에미리트, 칠레, 브라질, 이스라엘, 콜롬비아, 페루, 이집트, 에콰도르, 과테말라 등 전 세계 22개 지역 아이튠즈 톱 앨범차트 정상을 차지했다.또한 슈퍼주니어-D&E는 일본, 러시아, 바레인, 스페인, 요르단, 터키, 미국까지 총 29개 지역에서도 아이튠즈 톱 앨범차트 10위권 내에 안착했다. 미국 FOX5 채널의 유명 토크쇼 '굿데이 뉴욕(Good Day New York)'에 출연하는 등 눈부신 활약을 펼쳤다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr