사진제공=미국 CBS 제임스 코든쇼

그룹 방탄소년단이 미국 CBS 인기 토크쇼 '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든'에 출연한다.15일(현지시각) '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든(The Late Late Show with James Corden, 이하 제임스 코든쇼)' 측은 공식 SNS에 오는 23일 방탄소년단의 출연 소식을 알렸다.방탄소년단은 진행자 제임스 코든과의 인터뷰를 비롯해 '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)' 퍼포먼스를 펼칠 예정이다.앞서 방탄소년단은 지난해 11월 23일과 24일 '제임스 코든쇼'에 출연한 바 있다. 당시 코로나19 상황으로 온라인 연결을 통해 제임스 코든과 인터뷰를 가졌다.앨범 '비(BE)'의 타이틀곡 '라이프 고즈 온(Life Goes On)'과 디지털 싱글 '다이너마이트(Dynamite)'를 열창했다. 일곱 멤버는 비행기를 타고 '제임스 코든쇼' 스튜디오를 방문한 듯한 퍼포먼스를 선사해 눈길을 끌었다.방탄소년단이 직접 현지의 '제임스 코든쇼' 스튜디오를 방문하는 것은 지난해 1월, 정규 4집 '맴 오브 더 소울: 7(MAP OF THE SOUL : 7)'의 '블랙 스완(Black Swan)' 무대를 전 세계 최초로 선보인 이후 약 1년 10개월 만이다.한편, 방탄소년단은 '제임스 코든쇼' 출연에 이어 오는 27~28일, 12월 1~2일 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 개최되는 콘서트 '방탄소년단 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - LA(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA)'를 통해 팬들을 만난다.강민경 기자 kkk39@tenasia.co.kr