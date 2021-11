OST Part.3 발매

넬 김종완 / 사진 = 에이스토리, 모스트콘텐츠 제공

밴드 넬(NELL)의 김종완이 '지리산' OST의 세 번째 주자로 발탁됐다.tvN 토일드라마 '지리산이 과거와 현재의 사건들 속 단서들이 연결되면서 더욱 거대한 핏빛 미스터리를 예고하는 가운데, OST Part.3 '시간의 틈 사이로 – 김종완 of NELL'을 발매했다.'시간의 틈 사이로' 속 도입부의 파이프 오르간 소리를 연상시키는 신디사이저는 '지리산' 속 대자연의 장엄함을 그려낸 듯 몽환적이고 성스러운 분위기의 공명을 자아낸다. 이에 웅장하게 더해지는 리듬과 풍부한 오케스트레이션, 그리고 절제로 일관되어 있다가 일순간 거침없이 쏟아내는 김종완의 보컬이 드라마틱함을 선사하며 서사에 폭발력을 더한다.밴드 넬(NELL)로 20년이 넘는 세월 동안 특유의 음악적 색깔을 유지하며 한결같은 대중의 사랑을 받아온 김종완은 최근 넬의 2년 만의 새 앨범 정규 9집 '모멘츠 인 비트윈'(Moments in between)을 발매, 그리고 단독 공연 '넬스 시즌 2021 Moments in between'(NELL'S SEASON 2021 'Moments in between') 까지 성황리에 마치며 다시금 레전드 밴드로서의 존재감을 재입증했다. '구미호뎐', '더 킹 : 영원의 군주' 등 어떤 곡이든 자신만의 음악적 색깔을 녹여내 깊은 울림과 감동을 선사했던 만큼 이번 '지리산'에서도 특유의 감성이 돋보이는 사운드트랙을 선보일 예정이다.'시간의 틈 사이로'는 성시경의 '너의 모든 순간'을 비롯한 수많은 히트곡을 작사한 심현보와 드라마의 음악감독이자 OST계의 거장 개미가 의기투합한 곡으로, 서사에 깊이를 더해가는 극에 몰입도를 더하며 리스너들에게 짙은 여운을 선사할 전망이다.한편, 김종완이 참여한 '지리산' OST Part.3 '시간의 틈 사이로'는 오늘 6일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 공개될 예정이다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr