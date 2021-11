사진=JYP 데뷔 프로젝트 그룹 로고 필름 영상 화면

JYP엔터테인먼트(이하 JYP)가 새로운 데뷔 프로젝트의 일환으로 신인 그룹 로고를 공개했다.지난 10월 25일 JYP는 공식 SNS 채널에 'Coming up Next' 티저를 깜짝 게재하고 새로운 데뷔 프로젝트를 예고했다. 11월 1일에는 미공개 신인 그룹의 로고 필름을 오픈하고 국내외 K팝 팬들의 관심을 모았다.이번 티저는 긴장감 도는 사운드 위 히어로 무비 인트로를 떠올리게 하는 감각적인 영상미로 새로운 그룹에 대한 기대감을 수직 상승시켰다. 알파벳 'X'가 'H'로 변하는 연출에 이어 두 철자가 하나의 로고 디자인으로 등장해 시선을 사로잡았다. 영상 말미에는 'Coming up Next' 티저에도 등장했던 문구 'WE ARE ALL HEROES'가 다시 한번 나타나 해당 문장이 신인 그룹과 어떤 연관성이 있을지 궁금증을 높였다.JYP는 풍성한 음악 색깔과 다채로운 개성을 갖춘 신예를 차례로 선보이고 새로운 라인업을 구축한다. 최근 파격 프로모션을 전개해 화제를 모은 2022년 2월 데뷔 예정의 신인 걸그룹부터 베일에 가린 뉴페이스까지 JYP의 차세대 주자들은 탄탄한 실력과 매력을 무기로 미래 K팝 시장을 이끌어 나갈 것으로 기대를 모은다.정식 데뷔 전부터 글로벌 팬들의 관심을 한 몸에 받고 있는 JYP 미공개 신인 그룹의 정보와 새로운 프로젝트는 공식 SNS 채널을 통해 순차 공개된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr