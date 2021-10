에일리 (사진=더 라이브)

가수 에일리(Ailee)가 신곡 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백 열기를 최고조로 끌어올렸다.소속사 더 라이브는 25일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 에일리의 정규 3집 '에이미(AMY)'의 타이틀곡 '가르치지마' 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 뮤직비디오 티저 영상 속 에일리는 한층 더 성숙해진 분위기와 매력을 선보이며 시선을 사로잡았다. 특히 고풍스러우면서도 화려한 배경은 에일리의 세련된 비주얼을 더욱 돋보이게 만들었다.뿐만 아니라 이번 영상에서는 '가르치지마' 음원과 퍼포먼스 일부가 함께 공개돼 노래와 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 한껏 높였다.타이틀곡 '가르치지마'는 기존 스윙 장르의 멋을 추구하면서 현대적으로 새롭게 해석한 트랙으로 꼼꼼하게 짜여진 코드 보이싱, 입체적인 코러스 라인 그리고 브라스 세션이 어우러져 빅밴드 편성의 화려함을 추구한 곡이다.에일리와 소속사 더 라이브의 수장 라비는 물론, 샤이니의 '방백', 슈퍼주니어의 '환절기' 등 수많은 히트곡을 탄생시키며 'K팝 베토벤'이라 불리는 황현 프로듀서까지 가요계 최정상 뮤지션들이 참여해 곡의 완성도를 높였다.'에이미'에는 타이틀곡 '가르치지마'를 비롯해 '뉴 에고(New Ego)', '블링(Bling)', '마이 립스(My Lips)', '#MCN(Man Crush Monday)', '타투(Tattoo)', '525', '뷰티풀 디재스터(Beautiful Disaster)', '왓 이프 아이(What If I)', '메이크 업 유어 마인드(Make up your mind)', '루즈 마이셀프 투 유(Lose myself to you)', '에인 토킹 어바웃 미(Ain't talkin' about me)'까지 다채로운 장르의 총12곡이 실려 에일리의 한계 없는 음악적 스펙트럼을 확인할 수 있다.'가요계 대표 디바' 타이틀을 재입증할 에일리의 정규 3집 '에이미'는 오는 27일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이준현 텐아시아 기자