세븐틴 (사진=플레디스 엔터테인먼트)

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 미니 9집 컴백과 동시에 신곡 무대를 선보인다.세븐틴은 오늘(22일) 미니 9집 ‘Attacca’(아타카)로 ‘글로벌 케이팝 강자’의 화려한 귀환을 알린 가운데, 이날 오후 방송되는 KBS2 ‘뮤직뱅크’에 출연해 타이틀곡 ‘Rock with you’(락 위드 유) 무대를 최초 공개한다.타이틀곡 ‘Rock with you’는 질주하듯 강렬한 신스 사운드와 기타 사운드, 투 스텝 리듬의 조화가 매력적인 록(Rock) 기반의 곡으로 멤버 우지, 버논, 조슈아가 작사에 참여, 우지는 작곡에도 이름을 올렸다.세븐틴은 앞서 다양한 프로모션을 통해 신곡 음원과 퍼포먼스 일부를 깜짝 공개, 짧은 분량임에도 불구하고 ‘K팝 퍼포먼스 대표 주자’다운 강렬한 인상을 남겨 본격적으로 펼쳐질 컴백 무대에 국내외 팬들의 기대감을 증폭시켰다.또한 세븐틴은 22일(현지 시간) 방송되는 미국 유명 음악 전문 방송 프로그램 ‘MTV Fresh Out Live’(MTV 프레시 아웃 라이브)에서 신곡 무대를 펼칠 예정이며, 오는 23일 오후 9시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에서 실시간 스트리밍되는 컴백쇼를 앞두고 있다.이처럼 미니 9집 ‘Attacca’로 5연속 밀리언셀러 등극과 커리어 하이를 예고한 세븐틴은 신보를 통해 멈출 수 없는 정열적인 마음과 더 깊어진 사랑의 열기를 고스란히 전하며 전 세계 음악 팬들에게 더욱 대담하고 뜨겁게 다가설 전망이다.이준현 텐아시아 기자