버가부 (사진=제이지스타, A TEAM 엔터테인먼트)

걸그룹 버가부(bugAboo, 초연 유우나 레이니 지인 은채 시안)가 글로벌 팬들과 소통에 나선다.오는 25일 정식 데뷔를 앞두고 있는 버가부(bugAboo)는 음원 발매에 앞서 22일 데뷔 쇼케이스 ‘PRICK or bugAboo’를 개최한다.버가부(bugAboo)의 정식 데뷔를 기념하는 이번 쇼케이스는 22일 오후 6시 SBS MTV를 비롯해 MTV Asia와 유튜브 채널 The K-POP을 통해 생중계되며, 국내뿐 아니라 전 세계 팬들과 함께 소통할 예정이다.특히 지난 18일 The K-POP 유튜브 채널을 통해 버가부(bugAboo)의 쇼케이스 티저가 공개돼 팬들의 기대를 한층 더 끌어올렸다.티저 영상 속에는 아직 공개되지 않은 뮤직비디오 장면들이 공개되는가 하면, 한 편의 영화 예고편을 보는 듯한 느낌을 주며 과연 버가부(bugAboo)가 데뷔 쇼케이스에서 어떤 콘셉트와 퍼포먼스를 선사할지 이목이 집중된다.데뷔 전부터 판타지 영화를 연상시키는 세계관으로 화제를 불러 모으고 있는 버가부(bugAboo)는 티저 이미지와 영상을 통해 달콤하지만 오싹한 차별화된 콘셉트를 예고, 남다른 스케일로 K-POP(케이팝) 팬들의 궁금증을 자극하고 있다.하이틴 속 오싹함으로 한 편의 영화 같은 스토리텔링을 선보일 버가부(bugAboo)는 22일 데뷔 쇼케이스를 시작으로, 25일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 데뷔곡 ‘bugAboo’를 발매할 예정이다.차혜영 텐아시아 기자