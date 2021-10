우주소녀 (사진=엔씨소프트, 클렙)

글로벌 팬덤 플랫폼 유니버스(UNIVERSE)가 걸그룹 우주소녀와 함께 하는 온∙오프라인 팬파티를 예고했다.19일 엔씨소프트, 클렙 측은 “유니버스(UNIVERSE)가 오는 11월 7일(일) 오후 4시 YES24라이브홀에서 우주소녀 팬파티(FAN PARTY) ‘Welcome to 우소家(웰컴 투 우소가)’를 온∙오프라인 동시 개최한다”고 밝혔다.우주소녀 팬파티 ‘Welcome to 우소家(웰컴 투 우소가)’는 멤버들과 함께 집에서 즐기는 홈파티 콘셉트로, 온∙오프라인을 통한 팬 만남이 진행될 예정이다. 또한 온라인 실시간 스트리밍은 유니버스 앱 내 응모권을 사용하면 누구나 시청할 수 있다.우주소녀 팬파티 오프라인 참석 희망자는 10월 21일(목)부터 26일(화)까지 유니버스 앱에서 응모할 수 있다. 특히, 응모 추첨을 통해 초대된 50명의 팬들은 팬파티 현장에서 우주소녀와 직접 소통하며 다양한 이벤트에 참여 가능하다.유니버스는 현장 참석자 전원에게 팬파티 기념 굿즈(포토카드, 포스터 등)를 선물할 예정이다. 행사장은 좌석 간 거리두기 등 방역 수칙을 준수해 안전하게 운영할 방침이다.한편 우주소녀 팬파티 ‘Welcome to 우소家’에 대한 자세한 내용은 유니버스 앱 공지 등을 통해 확인할 수 있다.차혜영 텐아시아 기자