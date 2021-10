베리베리 (사진=젤리피쉬)

베리베리(VERIVERY)가 미국 투어를 시작하며 본격적인 글로벌 행보를 펼친다.베리베리는 오는 12월 5일부터 20일까지 총 3주에 걸쳐 미국 투어 ‘2021 VERIVERY 1st TOUR IN U.S.’를 개최하며 전 세계 음악 팬들을 찾아갈 계획이다.지난 2019년 데뷔 후 첫 미국 투어 ‘2021 VERIVERY 1st TOUR IN U.S.’를 개최하는 베리베리는 로스앤젤레스를 시작으로 템피, 달라스, 휴스턴, 세인트 루이스, 포트웨인, 클리블랜드, 해리스버그에 이어 마지막으로 뉴욕까지 미국 내 총 9개 주요 도시에서 팬들을 만날 예정이다.차세대 K팝 아이돌로 꾸준히 성장하고 있는 베리베리는 지난 해 미니 5집 타이틀곡 ‘G.B.T.B.’에 이어 ‘Get Away’로 연이어 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 1위를 차지하며 글로벌 대세로서의 입지를 다져왔다.또한 미국 유력 경제 전문지 포브스에서는 “한국의 팝 밴드 베리베리가 싱글 ‘G.B.T.B.’로 미국에서 돌풍을 일으켰다.”며 극찬과 동시에 인터뷰 내용을 비중 있게 다루며 베리베리의 성장 가능성에 대한 기대감도 드려냈다.특히 베리베리는 지난 8월 발매한 ‘TRIGGER’를 통해서도 미국 아이튠즈 앨범 차트, K팝 송 차트 1위에 오르는 등 글로벌 차트에서 놀라운 성적을 거뒀으며, 미국 주요 매체 Envi Media, Euphoria 등의 스포트라이트를 받아왔기 때문에 이번 ‘2021 VERIVERY 1st TOUR IN U.S.’에 더욱 큰 기대감이 쏟아지고 있다.그간 베리베리는 전 멤버의 작사, 작곡 참여는 물론 카리스마 넘치는 칼 군무, 조각 같은 비주얼, 7명의 멤버들 간의 특별 케미를 보여주는 자체제작 컨텐츠 등 크리에이티브 아이돌로 베리베리만의 음악 색을 탄탄하게 구축해 오며 전세계 많은 팬들의 뜨거운 사랑을 받아왔다. 이번 첫 미국투어를 통해 히트곡은 물론 다채로운 무대로 매력을 여과없이 쏟아내며 현지 팬들과 소통할 예정이다.한편 베리베리는 코로나19 방역지침을 철저히 준수하여 미국 투어를 준비 중이며, 투어가 진행된 후에도 각 지역별 방역지침을 엄격하게 지키며 무대에 오를 예정이다.차혜영 텐아시아 기자