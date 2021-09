'컴백' AB6IX "2년 만에 내는 정규 앨범, 더욱 더 감사해" [일문일답]

그룹 AB6IX (에이비식스)가 두 번째 정규 앨범 ‘MO’ COMPLETE(모어 컴플릿)’을 공개한다.AB6IX의 새 앨범 '모어 컴플릿'은 데뷔 앨범 ‘B:COMPLETE’을 잇는 2부작 연작 앨범의 마지막 작품으로 그동안 시도해 온 다양한 음악적 접근들을 모아 오롯이 AB6IX만의 스타일로 앨범을 완성시키며 더욱 완전해진 모습을 입증할 계획이다.2년 만에 선보이는 정규 앨범인 만큼 10개의 트랙으로 풍성하게 채운 '모어 컴플릿'은 힙합, 알앤비, 펑크 팝, 딥 하우스 등 다양한 장르의 음악들로 AB6IX의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 확인할 수 있다.멤버 전원이 곡 작업에 참여하며 완성형 아티스트돌의 면모를 여실히 드러냈다. 특히 타이틀곡 ‘CHERRY’는 이루고자 하는 꿈이나 좋아하는 대상을 체리에 비유한 재미있는 가사가 돋보이는 신나는 펑크 팝 곡으로, 만능 작곡돌 이대휘와 브랜뉴뮤직의 뉴웨이브 프로듀서 On the road가 함께 작업하고 박우진이 랩 메이킹까지 얹어 곡의 분위기를 한층 더 살렸다.오랜만에 나오는 정규 앨범이라 떨리는데요, 좋은 곡들로 가득 채워 넣은 앨범입니다. 많은 관심과 사랑 부탁드리고, 많은 분들이 들어주셨으면 좋겠습니다.컴백마다 감사하고 행복함을 느끼는데, 이번 앨범은 두 번째 정규 앨범인 만큼 더 감사한 것 같습니다. 팬분들에게 그리고 대중분들께 AB6IX의 음악을 들려드릴 수 있어서 정말 기분이 좋습니다.기다려주신 팬분들을 위해 열심히 준비했고, 재미있게 준비한 만큼 재미있는 활동, 멋있는 모습으로 즐겁게 해드리겠습니다.첫 정규 앨범을 낸 지 벌써 2년이나 지났습니다. 얼마 안 된 것 같은데 시간이 빨리 지나간 것 같습니다. 오랜만에 나온 정규 앨범인 만큼 팬분들에게 그동안 보여드리지 못했던 모습을 많이 보여드리고 싶습니다.데뷔 이래로 가장 긴 시간 녹음한 노래가 이번 타이틀곡 ‘CHERRY’인데요, 더 열심히 녹음한 만큼 더 애착이 가는 곡입니다.더 멋진 음악들로 가득 채우기 위해 멤버들 모두 노력을 많이 했습니다. 저 같은 경우엔 이번 앨범에 ‘3”’라는 곡을 작업했는데, ‘3초 그 찰나의 순간에 느낄 수 있는 감정들이 뭐가 있을까?’에 대해 굉장히 고민을 많이 하면서 곡을 써 기억에 남습니다.타이틀곡 ‘CHERRY’ 녹음 때 대휘가 디렉팅을 직접 해줬었는데, 느낌을 잘 살린다고 이야기를 해줘서 더 열심히 녹음을 할 수 있었고 결과적으로도 좋은 음악이 나온 것 같습니다.이번 앨범도 역시 멤버들의 참여도가 큽니다. 곡 작업부터 음악을 표현하는 방식까지 다양하게 하고자 노력을 많이 했습니다. 또 이번에 디렉팅을 오랜만에 봤는데, 멤버들의 보컬이 더 많이 늘었다는 것을 확실히 느꼈고, 멤버들의 목소리가 이전과는 다른 느낌으로 신선하게 잘 나온 것 같아 기분이 좋았습니다.LEVEL UP - 처음 작곡이 아닌 작사로만 참여 한 곡이고, 삶이 힘들 때 힘을 줄 수 있는 곡이라고 생각합니다. 많은 분들이 이 노래를 듣고 힘을 내셨으면 좋겠습니다.그해 여름 (DO YOU REMEMBER) - 노래의 들었을 때 비 오는 날의 여름 바다가 생각이 나는 것 같습니다. 들으면 들을수록 정말 좋은 곡인 것 같습니다.그해 여름 (DO YOU REMEMBER) - 제가 좋아하는 음악 스타일인데요, 감성적이고 서정적인 느낌의 곡입니다. 아련한 추억을 떠올리게 하는 곡인 것 같습니다.SIMPLE LOVER – 녹음할 때까지만 해도 걱정을 많이 했던 곡이었습니다. 이 노래를 소화하기 힘들 것 같다고 생각했었는데, 녹음을 진행한 이후에 녹음본을 들어보니 굉장히 좋았던 기억이 납니다. 또 AB6IX하면 딥 하우스 장르를 빼놓을 수 없어서 많은 분들이 들어보셨으면 좋겠습니다.가사 중에 ‘yum’이라는 파트가 있는데, ‘CHERRY’라는 곡을 살리기에 가장 귀여운 포인트라고 생각을 합니다. 꼭 이 부분을 주목해 주시면 좋을 것 같습니다.노래 가사가 귀엽고 분위기가 통통 튀어서 듣기에 신나고 편안한 음악이라고 생각합니다. 그리고 노래와 안무의 조화가 좋다고 생각하여 ‘CHERRY’ 무대를 꼭 확인해 주시면 좋을 것 같습니다. 또 안무 중에 체리를 먹어 삼키는 안무가 있는데 이 부분도 주목할 만한 부분인 것 같습니다.상큼한 노래에 어울리는 귀여운 포인트 안무를 주목해 주셨으면 좋겠습니다.비트가 레트로 느낌을 담고 있으면서도 세련된 느낌이 나는데, 멜로디 또한 R&B 기반의 탑 라인으로 노래가 지루하지 않다는 게 포인트라고 생각합니다.약 2년 만에 두 번째 정규로 컴백을 하는데 많은 분들이 AB6IX의 음악을 들어주셨으면 좋겠고, 요즘 코로나로 인해 서로 만나지 못하는 시간이 길어지고 있지만 다시 직접 만나는 날까지 건강하셨으면 좋겠습니다. 항상 감사드리고 사랑합니다!다치지 않고 재미있고 행복하게 활동 잘하겠습니다! 이번 앨범 활동도 많은 관심과 사랑 부탁드립니다~ABNEW 여러분들을 즐겁고 행복하게 만들어 드리기 위해 열심히 활동하겠습니다. 항상 건강하세요~멋진 음악, 멋진 무대 보여드리겠습니다. 멋진 AB6IX의 모습 지켜봐 주세요. ABNEW 정말 보고 싶습니다!우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr