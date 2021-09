AB6IX (사진=브랜뉴뮤직)

AB6IX(에이비식스)가 새 앨범 ‘MO’ COMPLETE(모어 컴플릿)’의 오피셜 프리뷰 영상을 공개하며 컴백 분위기를 고조시켰다.브랜뉴뮤직은 오늘(23일) AB6IX 공식 SNS 채널들을 통해 오는 27일에 발매될 AB6IX의 두 번째 정규 앨범 ‘MO’ COMPLETE'의 오피셜 프리뷰 영상을 공개했는데, 공개된 영상엔 만능 작곡돌 이대휘가 직접 만든 타이틀곡 'CHERRY(체리)'를 포함한 총 10곡의 하이라이트 음원과 이번 앨범의 무드를 보여주는 콘셉트 사진들이 함께 담겨 신보에 대한 궁금증을 한껏 끌어올렸다.더 높이 도약을 하겠다는 AB6IX 멤버들의 포부를 담은 힙합 트랙 ‘SHOWDOWN’으로 시작해, AB6IX만의 에너지 넘치는 바이브를 완벽하게 표현한 'LEVEL UP', 펑키한 리듬과 다이나믹한 멜로디가 돋보이는 신나는 펑크 팝 트랙 'CHERRY', 역동적인 라틴 팝 스타일의 댄스곡 ‘DOWN FOR YOU’, 유연한 편곡과 멤버들의 섬세한 목소리가 인상적인 일렉트로 팝 트랙 ‘그해 여름 (DO YOU REMEMBER)', 마치 빛이 사라지는 듯한 몽환적인 편곡의 흐름이 매력적인 신스 팝 트랙 ‘사라지지 마 (STAY WITH ME)’, 서로에게 위로와 격려를 전하는 희망적인 일렉트로 팝 댄스 넘버 '믿어 (BELIEVE)', 통통 튀는 멜로디와 재치 넘치는 가사가 돋보이는 전웅의 자작곡 ‘OFF THE RECORD', 긴장감 넘치게 흘러가는 편곡의 전개가 인상적인 딥 하우스 트랙 'SIMPLE LOVER', 미니멀한 편곡 위에 깨끗하고 순수한 감성을 더한 김동현의 자작곡 ‘3”’까지 다채롭고 수준 높은 곡들로 가득 찬 이번 앨범은 더욱 또렷해진 AB6IX만의 색깔을 완벽하게 완성하며 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.특히 약 2년 만에 발표하는 정규 앨범 답게 네 명의 멤버 모두가 곡 작업에 적극 참여하며 완성형 아티스트돌로서의 재능을 유감없이 발휘했다고 전해져 음악 관계자들의 귀추가 주목되고 있는 가운데, 이번 활동을 통해 AB6IX가 선보일 퍼포먼스에도 글로벌 케이팝 팬들의 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.한편 AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 두 번째 정규 앨범 'MO' COMPLETE'은 오는 27일 오후 6시에 전격 발매되며, 같은 날 오후 7시에는 글로벌 팬덤 플랫폼 ‘유니버스(UNIVERSE)’를 통해 컴백 쇼케이스가 생중계될 예정이다.이준현 텐아시아 기자