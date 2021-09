사진제공=스타쉽엔터테인먼트

사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 몬스타엑스(MONSTA X)의 새 싱글이 베일을 벗었다.10일 전 세계 음원 사이트를 통해 몬스타엑스의 신곡 '원 데이(One Day)'가 공개됐다.'원 데이'는 셔누가 군 입대 전 제작을 마친 앨범으로, 누군가를 잃거나 이별한 후의 감정을 나타낸 곡이다. ‘언젠간 기분이 좋아지겠지, 나아지겠지’라고 생각하고, 믿고 있으면서도 그때 그 감정에 갇혀 쉽게 앞으로 나아가지 못함을 메시지에 담아냈다.무대 위 카리스마 넘치는 모습으로 퍼포먼스 장인의 매력을 뽐내왔던 몬스타엑스는 '원 데이'를 통해 반전의 감성 보컬 면모도 자랑, 글로벌 몬베베(공식 팬클럽명)를 사로잡을 계획이다.미국 그래미(Grammy)에서 "K팝 시장 속 가장 다채로운 매력을 가진 그룹"으로 소개된 바 있는 몬스타엑스는 저명한 외신의 쏟아지는 관심 속 글로벌한 활약을 펼쳐왔다.특히 국내 앨범은 물론, 지난해 2월 발매한 미국 첫 정규앨범 ‘ALL ABOUT LUV(올 어바웃 러브)’까지 각종 빌보드 차트 상위권에 진입하며 유일무이한 성과를 거둔 몬스타엑스기에 이번 ‘One Day’로 또 하나의 새로운 커리어를 쌓을 이들의 행보에 기대가 쏠리고 있다.현재 몬스타엑스는 음악 작업 외에도 활발한 개인 활동을 펼치고 있다. 민혁은 네이버 NOW. ‘보그싶쇼’로, 형원과 주헌은 MBC라디오 ‘아이돌 라디오 시즌2’로, 기현과 아이엠은 네이버 NOW. ‘심야아이돌’을 통해 호스트 및 DJ로 활동을 이어갈 예정이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr