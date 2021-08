CIX (사진=C9엔터테인먼트)

그룹 CIX(씨아이엑스)가 신보 하이라이트 음원 공개를 완료했다.CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 11일 0시 공식 SNS를 통해 첫 번째 정규 앨범 ''OK' Prologue : Be OK (오케이 프롤로그 : 비 오케이)'의 두 번째 프리뷰 영상을 공개했다.공개된 영상에는 청춘들의 고민과 상처를 위로하며 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 손을 내미는 우정에 대한 이야기 '20살', 소중한 존재를 지키기 위해서라면 두렵지만 그 어떤 대가를 치르더라도 괜찮다는 내용을 담은 'ICE (아이스)', 좁은 유리벽에 갇혀 바다를 꿈꾸는 돌고래를 숨 막히는 우리 시대 청춘들의 현실에 비유하는 '숨'의 하이라이트가 담겼다.이어 실수의 연속인 청춘들의 깊은 후회와 깨달음에 관한 노래 '고해', 지치고 힘든 순간에도 언제나 사랑하는 너의 곁에 있겠다는 약속에 대한 이야기 'Here For You (히어 포 유)'까지 다양한 곡의 멜로디가 베일을 벗으며 CIX가 보여줄 첫 'OK' 시리즈에 대한 기대감이 고조됐다.이와 함께 사진 촬영에 임하는 BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석의 모습이 공개됐다. 장난기 가득한 소년미와 부드러운 카리스마가 돋보이는 남성미가 공존하는 모습으로 팬들의 마음을 설레게 했다.앞서 첫 번째 트랙 'Bad Dream (배드 드림)'을 비롯해 타이틀곡 'WAVE (웨이브)', 수록곡 'Off My Mind (오프 마이 마인드)', 'Lost (로스트)', 'Genie in a Bottle (지니 인 어 바틀)'의 하이라이트 음원을 공개한 CIX는 총 10곡이 담긴 ''OK' Prologue : Be OK'를 통해 새로운 여정에 나선다. 특히 BX가 'Off My Mind'와 '20살', '고해'까지 총 3곡의 작곡에 직접 참여해 의미를 더했다.CIX는 그룹만의 파워풀한 청량감을 극대화한 타이틀곡 'WAVE'로 무더운 여름을 날리는 시원한 서머송으로 가요계를 물들일 예정이다.한편 CIX의 첫 번째 정규 앨범 ''OK' Prologue : Be OK'는 오는 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 텐아시아 기자