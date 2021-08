블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크의 'How You Like That' 안무 영상이 유튜브에서 8억뷰를 돌파했다.YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 'How You Like That' 안무 영상은 지난 9일 오후 6시 15분께 유튜브 조회수 8억회를 넘어섰다.작년 7월 6일 공개된 지 약 1년 1개월 만이자 8억뷰는 K팝 안무 영상 최초·최고·최다 기록이다.뮤직비디오뿐 아닌 안무 영상까지 계속되는 억대 뷰 행진은 블랙핑크의 전매특허. 사실상 비교 대상이 없는,독보적인 인기 질주다.블랙핑크의 'How You Like That'은 '어떠한 상황에서도 굴하지 않고 높이 비상하자'는 메시지를 담은 곡이다.이 노래는 2020 미국 MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 'Song of The Summer'을 수상했으며 유튜브가 선정한 'Global Top Summer Song' 1위를 차지하기도 했다.음원 발매 당시 국내 주요 음원 차트‘퍼펙트 올킬'은 물론 스포티파이 글로벌 톱 50차트 2위, 미국 등 아이튠즈 64개국 1위에 올랐다.또한 영국 오피셜 싱글 톱100과 빌보드 핫100서 각각 20위, 33위에 올라 블랙핑크의 글로벌 영향력을 각인시켰다.뮤직비디오 역시 K팝 걸그룹 신기록을 자체 경신할 기세다.10억 뷰를 향해 달려가고 있는 'How You Like That' 뮤직비디오는 현재 유튜브에서 16억 6000만뷰 이상인 '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)'가 세운 최단 기간 기록들을 하나씩 갈아치우고 있다.블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수도 꾸준히 늘어 6400만명 돌파를 눈앞에 두고 있다. 전 세계 여성 아티스트 중 1위 자리를 굳건히 한 가운데 남녀 통틀어 전체 1위인 저스틴 비버(6460만 명)를 바짝 추격 중이다.한편 블랙핑크는 지난 8월 8일 데뷔 5주년을 맞아 팬들과 네이버 V LIVE를 통해 만났다.1시간여 동안 깜짝 진행된 이 방송은 2억 3000만이 넘는 하트 수와 176만 명 이상의 동시 시청자 수를 끌어모았다.이준현 텐아시아 기자