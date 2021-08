효린X다솜 (사진=컨텐츠랩 VIVO)

효린과 다솜이 원조 서머퀸들의 귀환을 알렸다.5일 컨텐츠랩 VIVO(이하 VIVO)는 ‘2021년을 잘 보내는 방법’ 공식 SNS 채널을 통해 효린과 다솜의 ‘둘 중에 골라(Summer or Summer)’ 티저 영상을 공개했다.공개된 영상 속 효린과 다솜은 시원한 파도 소리와 함께 청량함 가득한 해변에서 무더위에 맞서는 시원시원한 워킹을 선보이는가 하면, 섹시한 몸매와 도도한 표정으로 보는 이를 압도했다. 특히 두 사람은 구릿빛 피부와 백옥 피부로 시선을 사로잡으며 대중의 취향을 저격했다.또한 ‘둘 중에 골라(Summer or Summer)’ 반주까지 일부 공개돼 기대감을 폭발시킨 것은 물론, 코로나19와 무더위 속 시원한 휴가지를 상상하는 대중들에게 어떤 음악과 콘셉트로 눈과 귀를 사로잡을지 뜨거운 관심을 받고 있다.평소 꾸준한 봉사활동과 기부를 이어온 효린은 다솜과 함께 코로나19로 어려움을 겪고 있는 사회 계층에 음원 수익을 기부한다는 ‘2021년을 잘 보내는 방법’ 취지에 공감해 프로젝트 참여 소식을 알렸다. 두 사람은 지친 모든 대중들을 위한 시원한 한 방과 음원 수익 기부로 선한 영향력을 널리 펼칠 예정이다.‘2021년을 잘 보내는 방법’ 프로젝트는 첫 주자 둘째이모 김다비를 시작으로 배우 라미란과 래퍼 미란이가 함께한 ‘라미란이’, 둘째이모 김다비와 걸그룹 ITZY(있지)가 뭉친 ‘다비있지’에 이어 효린과 다솜이 출격, 톡톡 튀는 음악으로 또 한번 대중에게 색다른 음악을 선사할 예정이다.한편 효린과 다솜의 ‘둘 중에 골라(Summer or Summer)’는 오는 10일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개되며, VIVO의 음악 프로젝트는 한계를 극복하고 다양한 분야에서 즐거움을 전달하고자 하는 엔씨소포트의 문화 콘텐츠 브랜드 피버(FEVER)와 함께한다.이준현 텐아시아 기자