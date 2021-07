CIX BX (사진=C9엔터테인먼트)

그룹 CIX(씨아이엑스)가 개별 콘셉트 포토를 공개했다.CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 26일 0시 공식 SNS를 통해 첫 번째 정규 앨범 ''OK' Prologue : Be OK (오케이 프롤로그 : 비 오케이)'의 개별 콘셉트 포토를 게재했다.첫 번째로 공개된 사진의 주인공은 BX로, 마린룩을 입고 경례를 취하는 듯한 포즈로 카메라를 응시하고 있다. 특히 형광빛이 도는 파란색 헤어스타일로 변신한 BX의 비주얼이 청량함을 가득 발산하며 보는 이들에게 시원함을 안겼다.앞서 첫 번째 그룹 콘셉트 포토를 통해 카리스마 넘치는 표정과 늠름한 자태를 발산하며 팬들의 기대감을 높인 CIX는 BX를 시작으로 각 멤버들의 사진을 순차적으로 공개하며 본격적으로 컴백 예열에 돌입할 예정이다.''OK' Prologue : Be OK'는 CIX가 데뷔 2년 만에 새로운 서사의 시작을 알리는 앨범이다. 그동안 'HELLO' 시리즈로 강렬한 세계관을 선보인 CIX는 새로운 'OK' 시리즈를 시작함과 동시에 청량한 변신을 예고하며 또 다른 매력 발산을 할 것으로 기대를 모으고 있다.한편 CIX의 첫 번째 정규 앨범 ''OK' Prologue : Be OK'는 오는 8월 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 텐아시아 기자