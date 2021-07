픽보이 (사진=뉴런뮤직)





프로듀서 겸 싱어송라이터 픽보이가 화려한 라인업으로 신곡 '교포머리' 뮤직비디오에 대한 관심을 고조시켰다.픽보이는 20일 0시 공식 SNS 채널을 통해 오는 25일 발매되는 새 싱글 '교포머리' 뮤직비디오 두 번째 티저 'Who is Who? (누가 누구?)'를 공개했다.해당 영상 속에는 픽보이가 신나는 비트에 맞춰 춤을 추는 모습이 담겼다. 여기에 방탄소년단 뷔, 배우 박서준, 최우식, 박형식, 한현민으로 추정되는 인물들이 등장해 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 높였다.앞서 '교포머리' 뮤직비디오는 픽보이의 절친들이 출연한다는 소식이 전해지며 뜨거운 화제를 모았다. 그만큼 이번 티저는 공개와 동시에 글로벌 팬들의 많은 관심을 받고 있다.픽보이가 직접 작사, 작곡한 ‘교포머리’는 자신이 좋아하는 1990년대 유행 헤어스타일을 소재로 활용한 일렉트로닉 기반 힙합 곡이다. ‘남의 눈치를 안 보고 자신이 좋아하는 것을 선택했을 때 자신감을 얻고 즐거울 수 있다’라는 긍정적인 메시지를 전한다.'교포머리'는 감각적인 비트로 강렬한 중독성을 선사하며 새로운 수능 금지곡의 탄생을 예고하고 있다. 남다른 음악성을 선보여온 픽보이가 이번에는 절친들의 든든한 지원사격까지 받은 가운데 어떤 상승세를 그려나갈지 기대가 모아진다.한편 픽보이의 신곡 ‘교포머리’는 오는 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 뮤직비디오는 같은 시간 픽보이 공식 유튜브 채널에서 감상할 수 있다.이준현 텐아시아 기자