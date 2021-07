7월 23일~8월 14일

유튜브 쇼츠 최초 글로벌 댄스 챌린지



국제수화 활용한 안무 담은

15초 길이 유튜브 쇼츠 제작해 참여 가능



방탄소년단, 일부 챌린지 영상 일부 선정

추후 컴필레이션 영상 제작

사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단과 글로벌 동영상 커뮤니티 유튜브가 오는 7월 23일부터 8월 14일까지 유튜브 쇼츠에서 'Permission to Dance Challenge(퍼미션 투 댄스 챌린지)'를 진행한다고 밝혔다.방탄소년단의 신곡 'Permission to Dance'에 맞춰 춤을 추는 이번 챌린지는 최근 전 세계에 베타 서비스가 출시된 유튜브 쇼츠에서 최초로 진행하는 글로벌 댄스 챌린지.오는 23일부터 누구나 유튜브 모바일 앱에서 'Permission to Dance' 뮤직비디오의 주요 안무를 따라 하는 15초 분량의 유튜브 쇼츠를 제작해 참여할 수 있다.챌린지에 사용되는 안무는 방탄소년단이 뮤직비디오에서 선보인 국제수화를 활용한 안무로, '즐겁다'와 '춤추다', '평화'라는 의미를 담고 있다. 노랫말의 의미처럼 'Permission to Dance'가 사람들의 심장 속 리듬을 움직여 줄 곡인 만큼, 방탄소년단은 이 특별한 안무를 통해 다시 한번 전 세계를 연결하고, 유튜브 쇼츠를 통해 사람들이 자신만의 스타일을 선보이도록 한다는 계획이다.챌린지의 일환으로 방탄소년단은 'Permission to Dance Challenge' 영상 일부를 선정해 추후 컴필레이션 동영상을 통해 소개할 예정이다. 이에 컴필레이션에 선정되기를 희망하는 경우, 챌린지 참여 시 쇼츠 콘텐츠에 해시태그 #PermissiontoDance 및 #Shorts를 추가해야 한다.컴필레이션 영상에는 해시태그를 포함한 영상 중 선정된 일부가 사용되며, 선정된 영상을 제작한 사용자의 동의를 얻어 컴필레이션 영상이 제작된다. 댄스 챌린지 안무는 방탄소년단의 최신 유튜브 쇼츠(데스크톱 혹은 모바일 앱)를 통해 더 자세히 확인할 수 있다.방탄소년단은 유튜브 쇼츠를 통한 챌린지를 발표하며 "'Permission to Dance'는 모든 사람들의 심장을 뛰게 하고, 또 춤을 추게 만드는 노래"라며 "유튜브 쇼츠와 함께 준비한 'Permission to Dance Challenge'에 많은 기대 바란다"고 말했다.신영재 빅히트 뮤직 대표는 "'Permission to Dance'가 누구나 다른 이의 허락 없이 마음껏 춤을 춰도 된다는 메시지를 전달하는 곡인 만큼, 이번 챌린지를 통해 전 세계 사람들이 어떠한 제약도 없이 함께 춤을 출 수 있길 바란다"라며 "유튜브 쇼츠에서 이번 'Permission to Dance Challenge'를 진행하게 돼 매우 기쁘며, 이를 통해 탄생할 다양한 쇼츠 콘텐츠들이 많이 기대된다"고 말했다.리오 코헨(Lyor Cohen) 유튜브 뮤직 부문 총괄은 "유튜브에서 기록을 연달아 깨고 있는 방탄소년단은 글로벌 아이콘으로서 전 세계 음악 업계에 기여하며 큰 영향력을 행사하고 있다"라며 "방탄소년단과 함께 유튜브 쇼츠에서 'Permission to Dance Challenge'를 진행하게 돼 영광이며, 이를 통해 전 세계의 방탄소년단 팬들이 유튜브를 통해 행복을 나누고, 또 서로와 연결되는 기회를 갖게 되길 바란다. 많은 아미분들의 참여를 기대한다"고 했다.방탄소년단의 'Permission to Dance' 공식 뮤직비디오는 지난 9일 공개된 이래 현재까지 약 1억 7,000만 유튜브 조회수를 기록하고 있다. 이 뮤직비디오는 공개 후 24시간 최다 시청 뮤직비디오 TOP 10에 올랐으며, 이를 통해 방탄소년단은 각각 1, 2위를 기록한 'Butter'(버터)와 'Dynamite'(다이너마이트)를 포함해 총 다섯 개의 뮤직비디오를 24시간 최다 시청 뮤직비디오 TOP 10에 올리게 됐다. 'Butter'는 최다 동시 시청자 수 390만 명을 기록하며 역대 유튜브 뮤직비디오 프리미어 최고 기록을 보유하고 있으며, 발매 이후 7주 연속 유튜브 글로벌 인기곡 차트 정상을 차지하고 있다.방탄소년단은 올해 전 세계적으로 유튜브에서 가장 많이 조회된 아티스트 5위 안에 들었으며, 지난 12개월 동안 100억 회 이상의 조회수를 기록했다. 공식 아티스트 채널 구독자 수는 5,400만 명으로, 전 세계 아티스트 중 세 번째로 많은 구독자를 보유하고 있다. 방탄소년단은 'DNA', '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)', 'Dynamite' 등 유튜브에서 10억 이상 조회수를 기록한 영상을 세 개 보유하고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr