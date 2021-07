방탄소년단, 빌보드 핫100 6주 연속 1위 감격 소감

신곡 ' Permission to dance'에도 응원 당부

그룹 방탄소년단이 'Butter'(버터)로 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 6주째 1위를 지키며 감격의 소감을 전했다.슈가는 7일 공식 팬덤 플랫폼에 "6주, 진짜 PTD(퍼미션 투 댄스, Permission to dance)랑 바통터치 하나요"라며 "이거 실화입니까. 꿈꾸는 거 아니지요. 너무 감사합니다"라고 기쁜 마음을 전했다."미쳤다", "고맙다"고 인사한 RM은 "PTD는 더 좋다"며 "많관부(많은 관심 부탁드린다)"라고 글을 남겼다. 'Permission to dance'는 오는 9일 발매를 앞둔 신곡으로, 세계적인 뮤지션 에드 시런(Ed Sheeran)과 영국 출신 프로듀서 스티브 맥(Steve Mac) 등이 참여했다.방탄소년단은 또 공식 트위터에 "아미 여러분과 같이 역사를 쓰고 있는 BTS 'Butter' 6주 동안 무한한 사랑 보내주셔서 감사합니다! 보라해"라고 공식 소감을 전했다. 소속사 빅히트 뮤직 역시 "방탄소년단의 음악에 보내주시는 꾸준한 관심과 사랑에 진심으로 감사드립니다!"라고 덧붙였다.미국 빌보드에 따르면 방탄소년단이 지난 5월 21일 공개한 디지털 싱글 'Butter'는 6주 연속 '핫 100'(7월 10일 자) 1위를 차지했다. 6월 5일 자 '핫 100' 차트에서 1위로 신규 진입한 'Butter'는 무려 6주 연속 정상을 지켰다.빌보드는 MRC 데이터를 인용해 "'Butter'는 7월 1일까지의 주간 집계에서 미국 내 스트리밍 횟수 1,100만 건, 다운로드 수 15만 3,600건을 기록했다. 7월 4일까지 라디오 방송 청취자는 2,830만으로 집계됐다. 이는 직전 주간 집계보다 2% 증가한 수치"라고 설명했다. 또한, 방탄소년단은 '디지털 송 세일즈' 차트에서도 진입 첫 주부터 6주 연속 1위에 올랐다.미국 매체 헤드라인 플래닛(Headline Planet)은 빌보드 '핫 100' 차트 발표 직후 방탄소년단의 6주 연속 1위 소식을 집중 조명하며 "'Butter'의 스트리밍과 라디오 방송 횟수는 여전히 견고하다. 방탄소년단은 자체 최장 ('핫 100' 차트 1위) 기록을 달성했다"라고 보도했다.이로써 방탄소년단은 통산 11번째 '핫 100' 정상에 이름을 올렸다. 'Butter' 6회를 비롯해 'Dynamite'(다이너마이트, 3회), 피처링에 참여한 'Savage Love'(세비지 러브) 리믹스 버전(1회), 앨범 'BE'(비)의 타이틀곡 'Life Goes On'(라이프 고즈 온, 1회) 등 4개의 곡으로 일궈냈다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr