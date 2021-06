라이브 클립 공개

유겸, AOMG 합류

AOMG사단 총출동

유겸 / 사진 = AOMG 제공

솔로 아티스트 유겸이 'Love The Way' 라이브 영상으로 풍성한 콘텐츠 선물을 이어갔다.AOMG는 23일 오후 공식 유튜브를 통해 유겸의 'Love The Way (Feat. 박재범 & 펀치넬로)' 라이브 클립 영상을 공개했다.영상 속 유겸은 세미 슈트 착장을 한 채 전시장을 배경으로 핸드 마이크를 들고 'Love The Way'를 가창하고 있는 모습이다. 영상 중간에 박재범과 펀치넬로가 등장해 유겸과 함께 'Love The Way' 라이브를 선보였다.지난 2월 AOMG에 새롭게 합류한 유겸과 수장 박재범, 한솥밥 식구 펀치넬로의 케미스트리가 돋보인다. 비트와 리듬에 자연스럽게 몸을 맡긴 세 사람의 그루브가 시청자들의 눈과 귀를 모두 사로잡았다.'Love The Way'는 지난 17일 발매된 유겸의 첫 솔로 EP 앨범 'Point Of View: U (포인트 오브 뷰: 유)' 수록곡이다. 유겸과 박재범이 작사와 작곡, 펀치넬로가 작사, 차차말론이 작곡과 편곡을 각각 맡는 등 AOMG 사단이 총출동했으며, 트렌디한 비트 위에 한 눈에 반한 상대에 대한 끌림을 담아냈다.음원이 먼저 좋은 반응을 얻으며 챌린지 요청까지 잇따른 가운데 유겸, 박재범, 펀치넬로가 모두 참여한 'Love The Way' 라이브 클립 영상 역시 공개와 동시에 뜨거운 관심을 받고 있다.유겸은 지난 17일 첫 솔로 EP 앨범 발매 후 타이틀곡 '네 잘못이야 (Feat. GRAY)'로 활발한 활동을 펼치고 있다. 각종 음악 방송에 출연한 것은 물론, 여러 라이브 무대와 콘텐츠 출연에 이어 최근 AOMG 공식 유튜브에 '네 잘못이야'의 퍼포먼스 영상을 공개하는 등 다채로운 콘텐츠로 팬들과 소통에 나섰다. 타이틀곡뿐만 아니라 수록곡 콘텐츠도 이어지고 있어 눈길을 끈다.'Point Of View: U'를 통해 솔로 아티스트로서의 역량과 색깔을 드러낸 유겸은 활발한 활동으로 국내외 팬들과 계속해서 소통을 이어갈 예정이다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr