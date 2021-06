사진제공=RBW

밴드 원위(ONEWE)가 데뷔 첫 미니앨범의 개인별 콘셉트 포토를 첫 공개했다.원위는 오늘(4일) 0시, 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 'Planet Nine : Alter Ego'(플래닛 나인 : 얼터 에고)의 용훈, 강현, 동명의 콘셉트 포토를 선보이며, 컴백 기대감을 달궜다.공개된 사진에는 깔끔한 화이트 슈트로 멋을 낸 용훈의 모습이 담겼다. 그윽한 눈빛이 여심을 자극했다. 강현은 개성 넘치는 민트 헤어스타일로 단숨에 시선을 사로잡는다. 한층 성숙해진 모습으로 치명적인 매력을 자아냈다. 동명은 타이틀곡 '비를 몰고 오는 소년'을 연상케 하는 물에 젖은 듯한 헤어 스타일로 청초한 듯 섹시한 매력을 뽐내 눈길을 끌었다.이처럼 원위는 치명과 섹시를 아우르는 역대급 콘셉트 변화를 예고한 가운데, 추후 공개될 키아와 하린의 콘셉트 포토에도 많은 관심이 집중된다.원위가 데뷔 후 처음으로 선보이는 미니앨범 'Planet Nine : Alter Ego'는 앨범명에 담긴 뜻처럼, 태양계에 알려지지 않은 미지의 영역에서 새로운 원위의 정체성을 담았다. 멤버 전원이 앨범 작업에 참여했으며, 밴드 음악에 한정되지 않은 폭넓은 음악적 스펙트럼과 원위 표 화려한 밴드 퍼포먼스를 통해 또 한번 음악적 성장을 이룬 원위의 모습을 보여 줄 전망이다.원위는 오는 16일 첫 미니앨범 'Planet Nine : Alter Ego'를 발표하고 본격 컴백 활동에 나선다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr