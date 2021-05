사진제공= 언컷포인트

래퍼 키스타(KISSTA)가 새 더블 싱글을 발매한다.키스타는 12일(오늘) 각종 음원 사이트를 통해 새 더블 싱글 'VIVID PHONE' 발매를 예고하며 그의 음악을 기다려온 팬들의 이목을 집중시키고 있다.키스타는 지난 9일 소속사 언컷포인트(UNCUTPOINT) 공식 SNS 채널을 통해 새 더블 싱글 'VIVID PHONE'의 뮤직비디오 티저를 게재했다. 공개된 영상에는 누군가의 연락을 기다리는 듯한 키스타의 초조한 표정과 능청스러운 연기가 담겼다.키스타의 새 더블 싱글 앨범 'VIVID PHONE'은 작년 9월에 발매되었던 싱글 '[Last Weekend] (Feat. 오왼(Owen), 제이민(JMIN)' 이후 약 8개월 만에 선보이는 앨범이다. 그는 일상에서 가장 많이 사용하는 전화를 주제로 순수한 사랑을 표현했다.신나고 중독성 넘치는 멜로디가 특징인 이번 타이틀 곡 'Pick Up Your Phone'은 래퍼 빅원(BIGONE)이 피처링으로 참여해 음악적 시너지를 더했다. 현재 힙합 씬에서 가장 핫한 FA 크루 소속 방달(Vangdale)은 프로듀싱에 참여해 기대감을 높인다.솔직하고 감정적인 메시지를 담은 '010'은 미니멀한 사운드로 키스타의 매력적인 보컬에 더욱 집중되는 점이 특징인 곡이다. 루피, 블루, 오왼 등 다양한 래퍼들과 작업하며 음악적 능력을 입증해온 프로듀서 듀오 크립스(Cribs)가 프로듀싱을 맡아 곡의 완성도를 높였다.키스타는 2020년 5월 싱글 앨범 [Sex Cap]으로 데뷔, 바로 다음 해 하입비스트 코리아에서 2021년 주목해야 할 국내 뮤지션으로 뽑히는 등 독보적인 음악성을 바탕으로 힙합계 신예로 떠오르고 있다.그는 최근 음반 회사이자 워너뮤직코리아의 국내 첫 자회사인 언컷포인트에 새롭게 합류, 중독성 넘치는 훅과 벌스로 많은 리스너들의 귀를 사로잡았다. 키스타가 소속사의 전폭적인 지원 아래 앞으로 어떤 다채로운 음악적 매력을 선보일지 귀추가 주목되고 있다.소속사 언컷포인트는 "오늘 오후 6시 키스타의 더블 싱글 앨범 'VIVID PHONE'이 발매될 예정이다. 언컷포인트 합류 후 처음으로 선보이는 앨범인 만큼 완성도 높은 음악을 들려 드리기 위해 최선을 다해 준비했으니 많은 사랑과 관심 부탁드린다"고 전했다.키스타의 새 더블 싱글 앨범 'VIVID PHONE' 오늘(12일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개될 예정이다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr