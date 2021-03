사진제공=젤리피쉬엔터테인먼트

그룹 베리베리(VERIVERY)가 신곡 ‘Get Away'로 글로벌 대세 행보를 이어가고 있다.베리베리가 두 번째 싱글 앨범 'SERIES 'O' [ROUND 1: HALL]'로 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 2주 연속 1위에 오르는 기염을 토했다.이로써 베리베리는 지난 미니 5집 타이틀곡 'G.B.T.B'로 빌보드 차트 1위에 첫 진입한 이후 신곡 'Get Away' 역시 월드 디지털 송 세일즈 차트 1위를 차지하며 두 앨범 연속 1위 데뷔한 아티스트로 자리매김한데 이어 다시 한번 월드 디지털 송 세일즈 차트 1위에 오르는 쾌거를 이뤘다.특히 베리베리는 두 번째 싱글 발매와 동시에 미국, 영국, 독일 등 총 7개국 아이튠즈 케이팝 차트에서 1위를 기록한 것은 물론 캐나다와 벨기에 팝 차트 TOP10, 이스라엘, 불가리아 케이팝 차트 TOP10에 오르는 등 해외 차트에서 주목받았다.뿐만 아니라 미국 유력 경제 전문지 포브스 선정 '2021년 기대되는 케이팝 아티스트'로 주목받거나, 뉴욕의 주간 전체 디지털 음악 판매량 2위를 차지하는 기록 역시 글로벌 아이돌로서 베리베리의 인기를 실감하게 했다.'SERIES 'O' [ROUND 1: HALL]'는 베리베리의 2021년 새로운 시작을 알리는 앨범이자, ‘O’ 시리즈를 통해 각자가 지니고 있는 어두운 내면의 공간(O)을 발견하고 이들이 발견한 어둠을 어떻게 활용할지에 대한 의미를 담고 있는 앨범이다. 타이틀곡 'Get Away'는 레게 팝 기반의 웅장한 트랙과 힘 있는 보컬의 조화가 돋보이며, 치명적이지만 몽환적인 분위기가 매력적인 곡이다.빌보드 차트 2주 연속 1위에 오르는 등 글로벌 아이돌로 주목받고 있는 베리베리에 대한 관심이 집중되고 있다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr