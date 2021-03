사진제공=판타지오 뮤직

그룹 아스트로(ASTRO)의 멤버 문빈과 라키가 청량 섹시로 콘셉트 포토의 역사를 새로 썼다.23일 아스트로 공식 SNS 채널을 통해 아스트로의 두 번째 정규앨범 '올 유어스(All Yours)'의 개인 콘셉트 포토들과 무드 트레일러가 순차적으로 공개됐다.개인 콘셉트 포토 속 화려한 금발 헤어스타일로 변신한 문빈은 스마일 스티커로 'My Smile is All Yours'(마이 스마일 이즈 올 유어스)라는 문구를 표현했고, 이어진 사진에선 민소매와 반짝이는 베일 등 다양한 스타일링으로 소년미는 물론, 청량하면서도 섹시한 매력을 강조했다.몽환적이며 신비한 분위기를 풍기고 있는 라키는 'My Hope is All Yours'(마이 호프 이즈 올 유어스)라는 문장으로 눈길을 끌거나, 강렬한 불꽃으로 그 의미에 대한 궁금증도 높이고 있다.개인 무드 트레일러에서도 문빈과 라키의 컬러풀한 3단 변신이 팬들의 호기심을 자극하고 있다. 두 사람은 밝은 모습부터 시크하지만 매혹적인 모습 등 신선한 반전 매력으로 이번 앨범을 통해 보여줄 새로운 모습에 대한 기대치까지 더하고 있다.아스트로의 '올 유어스'는 오는 4월 5일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 공개된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr