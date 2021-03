방탄소년단 정국, 재치 입담→즉석 노래 선물'…역대 최다 시청자+댓글 기록

그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 진행한 브이라이브(Vlive) 방송이 폭발적 인기를 끌며 역대 기록을 모두 갈아 치우고 전세계 실시간 트렌드를 장악해 화제를 모았다.정국은 최근 'JK♥'라는 제목으로 네이버 브이라이브를 통해 오랜만에 팬들과 소통하는 라이브 방송을 가졌다. 예고 없이 45분간 진행된 정국의 'JK♥' 라이브 방송은 소소한 근황부터 재치있는 입담, 오리 훈제 샐러드 먹방 등으로 다채로운 재미를 더했다.특히 감미로운 감성 보이스를 자랑하는 메인보컬 정국은 팬들이 요청한 핑크 스웨츠의 'At My Worst', 콜드플레이의 'Fix You', 라우브의 'Who', 자신의 자작곡 'Still With You'를 무반주 즉석 라이브로 선보이며 뛰어난 보컬 실력을 보여준 동시에 감동도 안겼다.또 정국의 눈부신 꽃미남 비주얼과 청초하고 귀여운 매력까지 느낄 수 있었던 당일 방송은 32분 만에 동시 시청자 1000만을 돌파했다. 이는 브이라이브에서 최단 시간 1000만을 돌파한 것으로 역대 최다 시청자 수를 기록했다.그리고 방송 45분 동안 1350만 시청자 수, 1000만 이상 댓글이 달리며 역대 브이라이브 리얼 타임 최다 시청자 수, 댓글 수를 기록했고 포털 사이트 네이버 연예 핫 랭킹 브이라이브 1위에 올랐다.세계적인 권위의 '월드 뮤직 어워드'(World Music Awards)는 "방탄소년단 정국 역대 최다 실시간 시청자와 역대 최다 댓글, 기록 2개 돌파!"라며 이 같은 정국의 놀라운 기록을 주목해 공식 계정에 게재했고, 전세계 수많은 매체에서 이를 보도했다.또한 정국이 부른 'At My Worst'의 원곡자 핑크 스웨츠는 자신의 공식 계정에 'At My Worst'를 부르는 정국의 영상과 함께 "sing it Jungkook"(정국, 노래 불러줘!)라는 글을 게시하며 화답했다.소셜네트워크서비스(SNS) 트위터에서는 'STILL WITH YOU', 'Jungkook', 'JK LIVE', 'HIS VOICE' 등 정국 관련된 키워드가 월드와이드(전세계) 트렌드 1위, 92개 국가 트렌드 중 74개 국가 1위에 오르며, 전세계를 달군 뜨거운 화제성을 보여줬다.방송 이후 각종 커뮤니티 사이트에 정국의 브이라이브 소식이 핫 이슈로 떠올랐고 오래도록 정국의 라이브 방송을 기다려온 팬들은 "예고 없이 주말 저녁에 시청자 1300만명 무슨 일! 이게 가능한 숫자인가" "오리 훈제 샐러드 먹는게 이렇게 멋질 일?" "전세계를 뒤흔들어 놓은 전정국파워" "팬들이 요청하면 바로 무반주 라이브 불러주는 정국이 전스윗" "보는 내내 너무 잘생겨서 눈을 못 뗐다" "입담부터 센스, 재미까지 다가진 정국이 방송"라며 환호했다.한편 정국은 "다음에 라이브 올 때는 팝송이나 노래 등을 라이브로 불러줄 수 있게 연습해 오겠다"고 밝히며 다음 방송에 대한 기대감도 드높였다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr