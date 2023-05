뉴진스 다니엘 /사진제공=월트디즈니컴퍼니 코리아

걸그룹 뉴진스 멤버 다니엘이 부른 디즈니 라이브 액션 영화 '인어공주' OST '저곳으로'(Part of Your World) 음원과 뮤직비디오 풀버전이 공개된다.17일 월트디즈니컴퍼니 코리아에 따르면 이날 오후 6시 국내 및 해외 각종 온라인 음원 사이트를 통해 '저곳으로'(Part of Your World) 음원이 공개된다. 뮤직비디오는 유튜브 채널 디즈니 뮤직 코리아 VEVO를 통해 동시 공개된다.맑은 목소리와 섬세한 감정 표현을 더한 다니엘의 노래와 바닷속 세상을 생생하게 표현한 아름다운 비주얼의 조화가 선사할 감동은 어떨지 주목된다. 이처럼 다니엘의 '저곳으로'(Part of Your World) 음원 및 뮤직비디오 풀버전 공개를 예고한 '인어공주'는 음악은 물론 황홀한 영상미, 매력적인 캐릭터 등 다채로운 재미와 감동을 선사할 것으로 보인다.'인어공주'는 바다 너머의 세상을 꿈꾸던 모험심 가득한 인어공주 에리얼(할리 베일리)이 조난당한 에릭 왕자(조나 하우어-킹)를 구해주며 자신의 마음의 소리를 따라 금지된 인간 세상으로 나아가는 모험을 그린다. 오는 24일 개봉.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr