/사진제공=TCO(주)더콘텐츠온

영화 '늑대사냥'(감독 김홍선) 주역인 배우 서인국, 정소민, 장영남과 김홍선 감독이 네이버 NOW. 글로벌 라이브쇼를 통해 예비 관객과 만난다.7일 배급사 TCO(주)더콘텐츠온에 따르면 이날 오후 8시 네이버 NOW. 글로벌 라이브쇼에 '늑대사냥'의 주역인 서인국, 정소민, 장영남, 김홍선 감독이 참석한다.이날 영화의 연출을 맡은 김홍선 감독을 비롯해 서인국, 정소민, 장영남이 참석하는 이번 네이버 NOW. 글로벌 라이브쇼는 개봉 전 예비 관객들과 함께하는 즐거운 소통의 시간이 될 예정이다.이번 네이버 NOW. 글로벌 라이브쇼에서는 팀 케미스트리를 느낄 수 있는 영화 비하인드 토크, 일심동체 토크까지 다채로운 코너들로 구성되어 관객과 만난다. 또한 화제를 모았던 영화 '늑대사냥'의 파격적인 캐릭터 이야기까지 배우들이 직접 비하인드 이야기를 들려준다.토크뿐만 아니라 게임 코너도 풍성하게 준비됐다. 리얼 '늑대사냥'게임으로 진행되는 게임은 범죄자 팀과 형사팀으로 나눠 진행되며, 어디서도 볼 수 없었던 '팀 늑대사냥' 주역들의 캐릭터만큼이나 강렬한 승부욕을 기대케 한다.한편 '늑대사냥'은 극악무도한 범죄자들을 태평양에서 한국까지 이송해야 하는 상황 속, 지금껏 보지 못한 극한 상황에 처하게 되는 하드보일드 서바이벌 액션. 오는 21일 개봉.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr