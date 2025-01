그룹 에이티즈/사진 제공 = KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 '2025 아이하트라디오 뮤직 어워즈(2025 iHeartRadio Music Awards)'에 2년 연속 노미네이트됐다.지난 22일(현지시간) 미국 최대 라디오 네트워크인 아이하트라디오(iHeartRadio)의 발표에 따르면, 에이티즈는 '2025 아이하트라디오 뮤직 어워즈' 2개 부문 수상 후보에 오르며 '글로벌 톱티어'의 위엄을 입증했다.'아이하트라디오 뮤직 어워즈'는 미국 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 2014년부터 주최해 오고 있는 음악 시상식으로, 한 해 동안 해당 방송국과 애플리케이션에서 가장 많이 재생된 아티스트와 노래 등에 대해 시상한다.에이티즈는 '케이팝 아티스트 오브 더 이어(K-pop Artist of the Year)' 부문에 이름을 올리며 '글로벌 톱티어 그룹'의 독보적인 존재감을 재차 확인시켰다. 더불어 지난해 5월 발매한 미니 10집 '골든 아워 : 파트 1(GOLDEN HOUR : Part.1)'의 타이틀곡 '워크(WORK)'가 올해 신설된 '페이보릿 케이팝 댄스 챌린지(Favorite K-pop Dance Challenge)' 부문에 이름을 올리며 대체불가한 인기를 과시했다.에이티즈는 지난해 '2024 아이하트라디오 뮤직 어워즈'에서도 미니 9집 '더 월드 에피소드 2: 아웃로우(THE WORLD EP. 2 : OUTLAW)'의 타이틀곡 '바운시(BOUNCY)(K-HOT CHILLI PEPPERS)'로 '케이팝 송 오브 더 이어(K-pop Song of the Year)' 부문에, 에이티즈 공식 팬덤 '에이티니(ATINY)' 또한 '베스트 팬 아미(Best Fan Army)' 부문 후보에 이름을 올려 화제를 모은 바 있다.에이티즈는 팝의 본고장인 미국 시장에서 독보적인 인기를 거듭 증명하고 있다. 음악 및 엔터테인먼트 산업 분석 업체 루미네이트가 공개한 '2024년 연말 음악 보고서'에 따르면, '워크'가 수록된 에이티즈의 미니 10집 '골든 아워 : 파트 1'은 2024년 미국 CD 판매량 중 4위(25만 장)를 기록하기도 했다.한편, 에이티즈는 2025 월드 투어 ''투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워' 인 유럽('TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER' IN EUROPE)'을 통해 팬들과 만나고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr