걸그룹 블랙핑크 멤버 제니가 리사를 제외한 지수와 로제에게 고마움을 전했다.제니는 16일 자신의 인스타그램 스토리에 각각 "알럽지슝♥", "Thank you my sweet sweet rosieposie"라는 문구와 함께 두 개의 포스트를 순차적으로 리그램했다.제니가 리그램한 게시물은 바로, 자신의 생일을 맞아 각자의 SNS에 진심어린 글을 적어준 지수와 로제의 SNS 포스트. 또다른 멤버인 리사는 언급하지 않아 이목을 끌었는데, 리사는 이날 자신의 일상 사진들만 업데이트했을 뿐 제니의 생일을 공개적으로 축하하지는 않았다.한편 제니는 최근 미국 빌보드 측을 통해 솔로 데뷔 앨범 발매를 알렸다. 빌보드는 "곧 출시될 제니의 (솔로) 데뷔 앨범을 통해 그녀의 진정한 모습을 알게 되고 보여줄 수 있게 됐다"고 밝혔다.제니는 지난해 10월 솔로곡 'Mantra'(만트라)를 발매, 빌보드 '핫 100'에 2주 연속 진입하는 등 성과를 거둔 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr