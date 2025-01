그룹 소녀시대 태연-레드벨벳 웬디/사진 = 텐아시아 사진DB

SM엔터테인먼트(이하 SM)가 창립 30주년 당일인 2월 14일에 2025 SMTOWN 앨범을 발표한다.SM 창립 30주년 기념 앨범 '2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE'(2025 에스엠타운 : 더 컬처, 더 퓨처)는 2월 14일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개된다. 이는 2022년 12월 발매한 SMTOWN 겨울 앨범 '2022 Winter SMTOWN : SMCU PALACE'(2022 윈터 에스엠타운 : SMCU 팰리스) 이후 약 2년 2개월만에 선보이는 단체 앨범이다.이번 앨범은 타이틀 곡이자 SM의 새로운 단체곡인 'Thank You'를 비롯해, K-POP 역사에 한 획을 그은 SM 레전드 히트곡들을 선후배 아티스트가 각 그룹의 개성과 음악 스타일에 맞춰 리메이크한 곡까지 총 17곡이 수록되어 있다.특히 강타는 S.E.S.의 'Just A Feeling', 보아는 샤이니 종현의 '하루의 끝 (End Of A Day)', 동방신기는 레드벨벳의 'Psycho', 슈퍼주니어는 신화의 'I Pray 4 U', 소녀시대는 천상지희 더 그레이스의 '열정 (My Everything)', 엑소는 H.O.T.의 '투지 (鬪志, Git It Up!)', 레드벨벳은 소녀시대의 'Run Devil Run'을 새롭게 재해석했으며, NCT 127은 현진영의 '흐린 기억 속의 그대 (You In Vague Memory)', NCT DREAM은 엑소의 'Love Me Right', WayV는 샤이니의 '줄리엣 (Juliette)', 에스파는 f(x)의 '첫 사랑니 (Rum Pum Pum Pum)', 라이즈는 동방신기의 'Hug', NCT WISH는 슈퍼주니어의 'Miracle', 나이비스는 보아의 'Game'을 리메이크했다.더불어 SM 산하 댄스 뮤직 레이블 ScreaM Records와 클래식&재즈 레이블 SM Classics도 이번 앨범에 합세, 샤이니의 'View', 보아의 'My Name'을 각 레이블 특유의 음악 색깔로 재탄생시킨 곡도 수록되어 있다.또한 SM은 지난 1월 8일 라이즈 'Hug' 선공개에 이어, 1월 11~12일에 개최된 'SMTOWN LIVE 2025' 서울 콘서트에서 타이틀 곡 뮤직비디오와 함께 일부 수록곡 무대를 최초 공개하며 글로벌 리스너들의 뜨거운 호응을 모은 바, 이번 앨범을 통해 세대를 초월하는 SM 음악의 힘을 다시 한번 증명할 예정이다.한편, SM 창립 30주년 기념 앨범 '2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE'는 현재 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr