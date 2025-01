사진=피네이션 제공

가수 겸 프로듀서 안신애가 신곡 일부를 공개하며 컴백 열기를 끌어올렸다. 앞서 그는 이하이의 '손잡아 줘요', '홀로', '그대의 의도' 등 다양한 곡을 프로듀싱한 바 있다.싸이가 수장으로 있는 피네이션 소속 안신애는 지난 10일 오후 공식 SNS 채널을 통해 새 EP 'Dear LIFE(디어 라이프)'의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.타이틀 'South to the West(사우스 투 더 웨스트)'를 비롯해 'Lover Like Me(러버 라이크 미) (Feat. Crush)', 'Unconditional(언컨디셔널) (Feat. Ann One)', '해주오 (Dear Life)'까지 안신애의 짙은 음악적 색채가 엿보이는 네 트랙의 음원 일부가 포함돼 신보에 대한 기대감을 높였다.타이틀 'South to the West'는 흥겨운 그루브의 팝 펑크 소울 장르의 곡으로, 서울과 제주를 오가는 삶을 살던 안신애가 어떠한 환경에서도 나만의 색깔로 꿋꿋이 살아갈 수 있다는 희망의 메시지를 전한다.수록곡 'Lover Like Me'는 크러쉬가 피처링으로 지원사격에 나서며 완성도를 높였다. 뉴 잭 스윙 비트가 섞인 알앤비 장르의 'Lover Like Me'는 애정하는 대상에게 진심으로 사랑을 쏟아줄 준비가 되어있다는 설레는 마음을 표현했다.'알앤비의 여왕' 앤원이 피처링에 이름을 올린 라틴 팝 장르의 'Unconditional'는 무조건적인 사랑은 누구도 아닌 내가 나 자신에게 할 수 있다는 '셀프 러브'에 관한 곡이다. 마지막으로 안신애가 가장 애착을 갖고 있는 트랙 '해주오'에는 우리의 일상에서 음악이 가지는 의미를 담아냈다.'아티스트의 아티스트' 안신애는 'Dear LIFE'에 수록된 전곡 작사, 작곡에 참여하며 싱어송라이터로서의 역량을 아낌없이 발휘했다. 지난해 7월 공개한 싱글 'Dear City(디어 시티)'와 이어지는 이번 신보 'Dear LIFE'에는 음악을 통해 아픔을 치유하고 난 뒤 다시 넓은 세상으로 나아가 삶을 만끽하는 여정이 담겼다.'Dear LIFE'는 오는 15일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr