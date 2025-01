가수 민서/사진제공=에이사이드컴퍼

가수 민서가 그간 못했던 '내가 하고 싶은 음악'을 하기 위해 프로젝트 팀을 결성했다고 밝혔다.민서는 프로젝트 팀 90 project(나인티 프로젝트) 첫 싱글 'Another Way'(어나더 웨이) 발매를 기념해 지난 6일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 인터뷰를 진행했다. 민서는 인터뷰를 통해 'Another Way' 제작 비하인드 등 다양한 이야기를 건넸다.이날 민서는 나인티 프로젝트를 결성한 계기에 관해 "사실 지금까지 해 온 음악이 온전히 제가 하고 싶었던 음악이라고 하긴 어렵다. 회사 등 누군가의 의견이 들어갈 수밖에 없지 않나"라며 "하고 싶은 이야기를 하고 싶은 음악에 담아내고 싶어서 팀을 결성하게 됐다"고 설명했다.'Another Way'에서 처음 작사·작곡에 참여했다는 민서는 "이번 곡이 제가 싱어송라이터로서 나아가는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다. 그는 "음악을 한다면 누구나 자기 이야기를 스스로 쓰고 노래하길 바라지 않을까. 저는 천천히 걸어가고 싶다. 조금씩 참여도를 높이다 보면 언젠가 싱어송라이터로서 홀로 설 수 있지 않을까"라고 덧붙였다.또한, 민서는 "저는 가능한 음악을 평생하고 싶다"라며 "나중에는 인생을 노래하는 사람이 되고 싶다. 그런 사람이 되어가도록 사는 게 제 개인적인 아티스트로서 소망이다"라고 말했다.그러면서 그는 "저는 정미조 선생님을 정말 좋아한다. 목소리만 들어도 그 삶의 깊이가 느껴지는 것만 같아 그렇게 눈물이 난다. 저도 미래엔 그렇게 노래하고 싶은 거다. 양희은 선생님, 최백호 선생님처럼 한 소절만 들어도 그들의 인생을 들은 것만 같은 노래 말이다"라고 고백했다.앞서 민서는 Mnet '슈퍼스타K7'를 통해 얼굴을 알렸으며 '2017 월간 윤종신 11월호'의 '좋아'로 각종 음원 차트에서 정상을 차지했다. 나인티 프로젝트는 민서가 가수 아이유, 그룹 NCT 도영, 밴드 루시 등과 호흡을 맞춰온 프로듀서 겸 싱어송라이터 강버터와 함께 꾸린 팀이다. 민서가 작사 및 작곡에 참여한 'Another Way'는 수많은 선택지 중 '지금 내가 걷는 길이 정답'이라는 메시지를 모던록 장르로 담아낸 곡이다.한편, 나인티 프로젝트의 첫 싱글 'Another Way'는 지난 8일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr