그룹 아이브(IVE)가 세븐틴 유닛(소그룹) 부석순에 이어 컴백 프로모션 일정을 연기하며 제주항공 여객기 참사 추모에 동참했다.아이브 측은 공식 SNS를 통해 "오늘(29일)과 내일(30일) 공개 예정이었던 IVE THE 3rd EP 'IVE EMPATHY' 프로모션 일정이 연기됨을 알려드리며 추후 업로드 일정은 공지드리겠습니다. 팬 여러분들의 양해 부탁드립니다"라고 지난 29일 밝혔다.이어 "사고로 피해를 입으신 희생자분들과 유가족 분들께 깊은 애도를 표합니다"라며 제주항공 참사로 인한 피해자들을 추모했다.아이브가 지난 28일 공식 SNS를 통해 공개한 세 번째 EP 앨범 '아이브 엠파시(IVE EMPATHY)' 스케줄 포스터 이미지에 따르면 아이브는 지난 29일 '엠파시!(EMPATHY!)' 트레일러 영상과 30일 트레일러 포토 공개 예정이었다. 다만, 내년 1월 4일까지 예정된 국가애도기간에 따라 연기를 결정했다.한편, 세븐틴의 유닛 부석순도 두 번째 싱글 '텔레파시(TELEPARTY)' 공식 사진 공개를 미루는 등 여러 그룹들이 참사로 인한 추모에 동참했다.