가수 크리스탈/사진=크리스탈 인스타그램 캡처

가수 크리스탈/사진=크리스탈 인스타그램 캡처

가수 겸 배우 크리스탈이 연말 쇼핑에 나섰다.지난 28일 크리스탈은 자신의 인스타그램을 통해 "last shopping of the year"(올해 마지막 쇼핑)라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.이날 공개된 사진 속 크리스탈은 부츠컷 진에 검정 상의를 매치하고 카멜색 코트를 걸친 모습이다. 검정 핸드백을 들어 자연스러우면서도 고급진 분위기를 자아냈다.또 다른 사진 속 크리스탈은 한 패션 브랜드의 검정색 쇼핑백을 들고 에스컬레이터에 서있다. 마스크를 낀 채로 카메라를 올려다 보고 있다. 선글라스를 머리 위로 올려 캐주얼함을 더했다.한편, 크리스탈은 지난 10월 열린 제 33회 부일영화상에서 영화 '거미집'으로 여자 신인상을 수상했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr