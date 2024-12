사진 제공=JYP

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 타이틀곡 'Walkin On Water'(워킨 온 워터) 뮤직비디오 티저 영상을 최초 공개했다.스트레이 키즈는 오는 13일 새로운 형식의 앨범 SKZHOP HIPTAPE(스키즈합 힙테이프) '合 (HOP)'(합 (합))을 발매한다. JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 콘셉트 포토, 'UNVEIL : TRACK'(언베일 : 트랙), 매시업 비디오 등 고퀄리티 티징 콘텐츠를 순차 공개 중이며 9일 오후에는 타이틀곡 'Walkin On Water' 뮤직비디오 티저 영상을 첫 선보였다.티저 영상은 방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔 여덟 멤버의 독보적인 매력과 개성이 담겼다. 웅장하면서 힙한 사운드로 콘셉트 맛집 그룹의 화려한 귀환을 알리는가 하면 고전적 아름다움에 현대의 트렌디한 요소가 더해져 뮤직비디오 완편에 대한 기대감을 높였다. 특히 곡명 속 단어 'Water'를 직관적으로 구현한 독창적 연출로 스트레이 키즈가 이번 뮤직비디오에서 선보일 압도적 규모감과 영상미에 관심을 모았다.SKZHOP HIPTAPE는 그룹명의 약자 'SKZ'에 힙합(HIP-HOP)을 합성해 지은 명칭으로, 전에 없던 '스트레이 키즈만의 새로운 장르(new genre)'를 예고한다. 첫 작품 '合 (HOP)'은 여덟 멤버가 모여 완성한 합, 힙합 장르 영문명 중 'HOP'을 결합한 중의적 의미를 지닌다. 방찬, 창빈, 한으로 구성된 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)는 타이틀곡 'Walkin On Water' 곡 작업에 참여했다.최근 스트레이 키즈는 오는 12일(현지 시간) 열리는 '2024 빌보드 뮤직 어워즈'('2024 BBMAs')에서 톱 듀오/그룹(Top Duo/Group), 톱 K팝 앨범(Top K-Pop Album), 톱 글로벌 K팝 아티스트(Top Global K-Pop Artist) 부문들의 수상 후보로 선정되어 국내외 팬들의 응원을 받았다.스트레이 키즈의 새 앨범 SKZHOP HIPTAPE '合 (HOP)'과 타이틀곡 'Walkin On Water'는 오는 13일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr