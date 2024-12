그룹 뉴진스/사진제공=어도어

그룹 뉴진스(NewJeans)가 일본 '2024 FNS 가요제'에서 압도적인 무대를 꾸며 독보적인 존재감을 뽐냈다.뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)는 지난 4일 방송된 일본 후지TV의 대표 연말 특집 프로그램 '2024 FNS 가요제 DAY1'에 출연해 'How Sweet'와 'Ditto' 2곡 무대를 선보였다.먼저 'How Sweet' 무대를 통해 뉴진스는 개성강한 스타일링과 함께 힙한 퍼포먼스로 보는 이들의 시선을 사로잡았다. 멤버들은 마이애미 베이스(Miami Bass)를 기반으로 한 통통 튀는 리듬과 멜로디에 맞춰 특유의 자유분방한 바이브를 유감없이 발휘했다.이어진 'Ditto' 무대에서 뉴진스는 교복 스타일의 의상을 입고 'How Sweet' 때와 정반대의 애틋한 감성을 드러냈다. 서정적인 멜로디에 걸맞은 멤버들의 사랑스러운 표정과 춤선은 시선을 뗄 수 없게 만들었다.뉴진스는 '2024 FNS 가요제'에 앞서 TV아사히 '뮤직 스테이션', 니혼TV '베스트 아티스트 2024' 등에 출연하며 강렬한 인상을 남겼다.이들은 앞으로도 국내외 음악 시상식과 연말 축제 무대에 연달아 오르며 글로벌 팬들과 접점을 늘린다. 특히, 올해 마지막 날에는 일본 연말 최대 규모의 실내 페스티벌 '카운트다운 재팬 24/25'에서 K-팝 걸그룹 최초로 공연한다.뉴진스는 올해 더블 싱글 'How Sweet'와 일본 데뷔 싱글 'Supernatural'로 한국과 일본에서 종횡무진 활약했다. 두 앨범과 동명의 타이틀곡뿐 아니라 수록곡 및 전작들 대부분 국내외 주요 음원 사이트에서 꾸준한 인기를 끌고 있다.실제로 뉴진스는 4일 발표된 애플 뮤직 2024년 '톱 100: 한국'에 'How Sweet'(3위), 'ETA'(8위), 'Supernatural'(10위)을 비롯해 총 15곡을 포진시키는 저력을 발휘했다.올해도 변함없는 인기와 위상을 보여준 뉴진스는 국내외 주요 음악 시상식에서 대상을 포함한 다양한 트로피를 수집하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr