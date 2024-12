/사진 = 빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)의 데뷔곡 ‘Magnetic’(마그네틱)이 애플뮤직 2024년 글로벌 연간 차트에서 독보적인 성과를 거두며 전 세계적인 신드롬급 인기를 확인시켰다.4일 애플뮤직에 따르면 아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)의 데뷔곡 ‘Magnetic’이 ‘톱 송 오브 2024: 글로벌(Top Songs of 2024: Global)’에서 25위를 차지했다.이는 애플뮤직의 올해 결산 차트에 포함된 K-팝 곡 중 최고 순위다. 아일릿의 ‘Magnetic’보다 높은 순위는 켄드릭 라마(Kendrick Lamar), 사브리나 카펜터(Sabrina Carpenter), 테일러 스위프트(Taylor Swift), 포스트 말론(Post Malone), 빌리 아일리시(Billie Eilish) 등 세계적인 뮤지션들의 히트곡들 뿐이다.또한 ‘Magnetic’은 ‘2024년 Top 100’ 한국과 대만에서 1위에 올랐다. 이 외에도 이 곡은 ‘2024년 Top 100’ 일본 12위, 홍콩/마카오 15위, 중국 53위에 올랐는데, 이 역시 모두 해당 국가/지역의 K-팝 최고 순위다.해외 유력 음악 매거진들도 아일릿을 주목하고 있다. 영국 NME가 지난 2일(현지시간) 발표한 ‘2024년 최고의 노래 50선(The 50 best songs of 2024)’에서 ‘Magnetic’은 27위를 차지했다. NME는 이 곡에 대해 “통통 튀고 중독성 강한 팝 후크 아래 분절된 비트와 경쾌한 신스가 반짝거린다”라고 호평했다. 아울러 이 곡은 미국 팝매터스(PopMatters)가 최근 발표한 ‘2024년 최고의 K-팝 15선(The 15 Best K-Pop Songs of 2024)’에서 5위에 오르기도 했다.한편 아일릿은 지난 4일 일본 후지TV ‘2024 FNS 가요제’에 출연해 ‘Magnetic’ 무대를 꾸몄다. 멤버들은 놀이공원의 회전목마를 배경으로 트렌디하면서도 아기자기한 움직임을 이어가며 한 시도 눈을 뗄 수 없는 퍼포먼스를 선사했다. 자석을 형상화해 좋아하는 상대에게 이끌리는 마음을 표현한 손동작으로 현지 시청자들을 사로잡았다.아일릿은 ‘2024 FNS 가요제’에 이어 오는 31일 방송되는 일본 대표 연말 음악방송인 NHK ‘홍백가합전’에도 출격하며 ‘슈퍼 신인’의 존재감을 더욱 공고히 할 전망이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr