그룹 블랙핑크 로제가 신곡 'number one girl'(넘버 원 걸)을 발표했다.로제는 22일 오후 2시 새 싱글 'number one girl' 음원과 뮤직비디오를 공개했다.소속사 더블랙레이블은 "이번 신곡 'number one girl'은 로제가 팬들을 생각하며 써내려간 곡으로, 자신의 실제 경험을 녹여내기도 한 만큼 보다 진솔한 로제만의 이야기를 담고 있다"고 소개했다. 이번 신곡은 첫 번째 선공개 싱글 'APT.'에서 듀엣으로 호흡을 맞춘 팝스타 브루노 마스가 프로듀싱에 참여해 눈길을 끈다.또 소속사는 신곡 뮤비와 관련 "고조되는 감정을 담담히 쏟아내는 로제의 모습이 담겼다"며 "'number one girl'의 따뜻한 분위기와 어울리는 영상미를 통해 그동안 볼 수 없었던 로제의 색다른 면면을 엿볼 수 있다"고 전했다.이번 신곡은 'APT.'(아파트)와 마찬가지로 오는 12월 6일 발매되는 로제의 첫 번째 정규 앨범 'rosie'(로지)에도 수록될 예정이다. 'rosie'는 총 12곡으로 구성되어 있으며, 로제는 이번 앨범에서 전곡 작사·작곡에 참여해 여러 장르를 아우르는 자신만의 음악 세계를 보여줄 예정이다.최지예 기자 = Rosie, You're The number one girl이민경 기자 = '보컬 강화ver.' 한국판 테일러 스위프트의 등장김지원 기자 = '아파트'가 너무 셌다최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr