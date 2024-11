/ 사진=텐아시아DB

DAY6 도운이 김종민에게 서운함을 드러낸다.유튜브 채널 '메리고라운드'를 통해 공개되는 '김종민의 면데이뚜 데면데면'에서는 대세 밴드로 자리매김한 DAY6의 드러머 도운이 출연한다. 도운은 데뷔 초부터 꾸준히 김종민을 롤 모델로 꼽아왔으나 그동안 김종민과 전화 통화만 나눴을 뿐 실제로 만난 적이 없다고 전하며 이날 대망의 첫 만남을 가진다.김종민을 마주한 도운은 "좋아한다. 형의 팬이다"라고 깜짝 고백을 하는가 하면 밥을 사주기로 약속했지만 약속을 지키지 않은 종민을 향해 서운한 마음을 드러내자 이에 김종민은 "나는 낯을 많이 가리는 스타일"이라며 해명하며 오해를 푼다. 도운은 김종민을 롤 모델로 삼기 시작한 이유를 밝히는 동시에 김종민에 대해 잘 알지 못하는 모습으로 웃음을 유발한다.DAY6는 '한 페이지가 될 수 있게', '예뻤어', 'Welcome to the Show', 'HAPPY' 등 다수의 히트곡을 발매하며 밴드 전성시대를 열었다. 도운은 데뷔 비하인드 스토리부터 드럼으로 다져진 탄탄한 팔근육까지 거침없이 공개하는 한편 김종민과 즉석 컬래버 무대를 꾸미며 현장을 후끈하게 만들었다는 후문이다.'김종민의 면데이뚜 데면데면'은 데뷔 25년 차 프로 방송인이지만 알고 보면 낯을 많이 가리는 김종민이 게스트들과 만나 '면 데이트'를 즐기는 모습을 담은 웹 예능 콘텐츠로 CJ ENM 출신 김지욱, 임우식 PD가 이끄는 콘텐츠 기획사 ‘메리고라운드 컴퍼니'가 제작하고 있다.한편 '김종민의 면데이뚜 데면데면'은 매주 금요일 오후 5시 유튜브 채널 '메리고라운드'를 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr