이젠 K-밴드가 대세…루시·원위·엑디즈, 대구 뜬다 [공식]

루시(LUCY), 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes), 원위(ONEWE)가 12월 대구에서 특별한 공연을 펼친다.바른손이 주최하고 빅쇼이엔엠이 주관하는 'LIVE ON 대구' 옴니버스 공연은 대구 영남대학교 천마아트센터 그랜드홀에서 오는 12월 14일과 15일 각각 '루시 X 원위' 옴니버스 공연, '루시 X 엑스디너리 히어로즈' 옴니버스 공연으로 양일간 펼쳐진다.청춘의 빛나는 에너지를 전달할 밴드 루시, 엑스디너리 히어로즈, 원위의 명품 라이브가 기대되는 'LIVE ON 대구' 옴니버스 공연 티켓은 11월 21일 오후 8시, 11월 22일 오후 8시 양일간 두 차례에 걸쳐 인터넷 예매사이트 '예스24 티켓'을 통해 단독 오픈한다.'LIVE ON 대구' 옴니버스 공연을 통해 지난 11월 공연에 이어 12월 다시 한번 'LIVE ON' 무대에 서게된 밴드 루시는 명실상부 국내 주요 페스티벌을 뜨겁게 달구고 있는 헤드라이너로 올 한해 '뷰티풀 민트 라이프 2024', '그랜드 민트 페스티벌 2024', '원더리벳 2024' 등 굵직한 공연 라인업에 이름을 올리며 'K-밴드씬 대표주자'다운 거침없는 행보를 보이고 있다.루시와 함께 올해 11월 'LIVE ON 부산' 무대에 올랐던 원위 역시 본인들 만의 매력적인 음악 색깔로 'K-밴드'를 이끌어 가고 있는 가운데, '그랜드 민트 페스티벌 2024' 공연을 성황리에 마친 것에 이어 오는 11월 30일과 12월 1일 양일간 단독 콘서트 '2024 ONEWE 4th Live Concert 'O! NEW E!volution Ⅳ'' 개최를 앞두고 있다.루시, 원위와 함께 처음으로 'LIVE ON' 옴니버스 공연에 이름을 올리게 된 엑스디너리 히어로즈는 향후 'K-밴드'를 이끌어갈 슈퍼루키로 평가받고 있는 밴드로 오는 11월 15일부터 17일까지 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 3일간 개최되는 단독 콘서트 '리브 앤드 폴(LIVE and FALL)' 전석을 매진시키며 대한민국 '밴드 붐'의 한 축을 이끌어가고 있다.국내외 리스너들로부터 매번 화제를 불러일으키고 있는 세 밴드 루시, 원위, 엑스디너리 히어로즈는 이번 'LIVE ON 대구'에서만 볼 수 있는 유니크한 편곡부터 자신들을 대표하는 곡까지 오감을 자극하는 라이브로 평생 잊을 수 없는 추억을 선사할 계획이다.아울러 루시, 원위, 엑스디너리 히어로즈를 한 자리에서 볼 수 있는 옴니버스 공연 'LIVE ON'은 바른손에서 주최하는 문화공연으로 앞으로도 남녀노소 가리지 않고 모든 세대가 즐길 수 공연을 지속적으로 개최할 예정이다.한편, 'LIVE ON 대구' 루시 X 원위' 옴니버스 공연과 루시 X 엑스디너리 히어로즈 옴니버스 공연은 영남대학교 천마아트센터 그랜드홀에서 각각 12월 14일 오후 5시, 12월 15일 오후 4시에 개최되며, 티켓 예매와 관련된 자세한 사항은 예스24 티켓을 통해 확인해 볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr