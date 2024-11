나우어데이즈, 신곡 ‘렛츠기릿’ 일부 공개

큐브엔터테인먼트의 신인 보이그룹 NOWADAYS(나우어데이즈)의 신곡이 일부 공개됐다.나우어데이즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)는 지난 10일 공식 채널을 통해 새 디지털 싱글 '렛츠기릿 (Let's get it)'의 리코딩 스포일러를 오픈했다. 신곡 녹음을 위해 스튜디오를 찾은 나우어데이즈는 생각대로 잘 풀리지 않는 녹음에 어려움을 겪지만 이내 최고의 결과물을 찾기 위해 수많은 시도를 거듭하며 성공적으로 녹음을 마쳤다.이와 함께 '렛츠기릿 (Let's get it)' 신곡 음원도 일부 베일을 벗었다. 귀를 사로잡는 현악기 리프가 중심을 이루는 가운데 묵직한 힙합풍의 비트와 멤버들의 에너지 가득한 랩이 더해진 후렴 일부가 공개됐고, 한층 더 힙한 매력으로 돌아올 나우어데이즈를 예고하며 컴백에 대한 기대감을 끌어올렸다.지난 4월 데뷔한 나우어데이즈는 'OoWee'(우위), 'Why Not?'(와이 낫?) 등을 발매하며 폭넓은 콘셉트 소화력, 탄탄한 라이브와 퍼포먼스 실력으로 차세대 '글로벌 한류돌'로 입지를 굳히고 있다. 새 앨범에서는 어떤 차별화된 음악으로 대중을 사로잡을지 귀추가 주목된다.한편 나우어데이즈의 새 디지털 싱글 '렛츠기릿 (Let's get it)'은 21일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.<사진 : 큐브엔터테인먼트>류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr