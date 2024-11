그룹 나우어데이즈/사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 나우어데이즈(NOWADAYS)가 마카오에서 데뷔 첫 미니 라이브를 열었다.나우어데이즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)는 지난 9일 마카오 더 런더너 마카오의 메이페어 그랜드 볼룸에서 '2024 NOWADAYS MINI LIVE IN MACAU'를 개최했다. 올해 4월 데뷔한 나우어데이즈는 처음 방문한 마카오에서 객석을 채운 팬들과 특별한 추억을 만들었다.나우어데이즈는 이날 데뷔 싱글 앨범 수록곡 'NOW'(나우)와 타이틀곡 'OoWee'(우위)으로 마카오 미니 라이브의 포문을 열었다. 이후 싱글 2집 타이틀곡 'Why Not?(와이 낫?)을 비롯해 'TICKET'(티켓)을 'Heart vs Head'(하트 벌시스 헤드), '걔 말고 너' 등 그동안 발표한 곡들로 다채로운 무대를 꾸몄다.이 외에도 멤버들은 '보컬 vs 댄스' 등 양자택일 게임에서 각자 잘하는 파트를 선택한 후 노래를 열창했고, 주사위를 던져 눈금에 정해진 미션을 소화하는 게임에서는 팬들을 위한 포즈를 취하면서 관객들과 함께 웃음 지었다.이후 나우어데이즈는 첫 마카오 방문과 관련해 "건물들이 정말 멋있고, 맛있는 음식도 많다. 다음 휴가 때 여행 오고 싶다"며 애정을 드러냈다. 특히 오는 21일 발표하는 새 디지털 싱글 '렛츠기릿 (Let's get it)' 곡과 안무 일부를 공개해 뜨거운 관심을 받았다. 멤버들은 "곧 신곡으로 컴백할 예정이다. 좋은 무대와 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 귀띔했다.데뷔 첫 마카오 미니 라이브를 성공적으로 마친 나우어데이즈는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 디지털 싱글 '렛츠기릿 (Let's get it)'을 발표한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr