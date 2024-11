사진=JTBC '골든웨이브 with MEET' 방송 화면 캡처

그룹 82메이저가 파워풀한 에너지로 '골든웨이브'를 접수했다. 앞서 이들은 팬들에게 "독보적 비주얼을 지녔다"라고 칭찬 받은 바 있다.82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 9일 방송된 JTBC '골든웨이브 with MEET'에 출연해 다채로운 무대를 선보였다.유니크한 올블랙 컬러 슈트 착장으로 무대에 오른 82메이저는 지난 4월 발매한 첫 미니앨범 'BEAT by 82(비트 바이 에이티투)' 타이틀곡 '촉(Choke)'으로 존재감을 뽐냈다. 멤버들은 절도 있는 고난도 안무로 분위기를 사로잡는 동시에 무대를 즐기는 여유까지 선보이며 감탄을 자아냈다.82메이저는 그룹 나우어데이즈(NOWADAYS)와 스페셜 스테이지를 펼치며 단숨에 현장 열기를 더욱 뜨겁게 달궜다. 먼저 남성모, 윤예찬, 김도균은 자작 랩 'Golden freestyle(골든 프리스타일)'로 강렬한 힙합 바이브를 선사했다.멤버들은 블랙핑크 '셧 다운(Shut Down)'으로 걸그룹 댄스 배틀을 진행, 이전에 보여준 적 없는 색다른 매력까지 드러냈다. 이어 82메이저는 스트레이키즈(Stray Kids) '특' 합동 무대와 함께 독보적인 실력과 에너지를 발산하며 '공연형 아이돌'의 위엄을 증명했다.82메이저가 지난달 발매한 미니 2집 'X-82(엑스-82)'는 빌보드 앨범 세일즈(Albums Sales) 45위, '커런트 앨범 세일즈(Current Album Sales)' 37위, '이머징 아티스트(Emerging Artist)에서 24위, '월드 세일즈(World Sales)' 15위에 오르며 데뷔 1년 만에 빌보드 차트에 입성하는 성과를 거뒀다.루미네이트 '톱 뉴 아티스트 앨범(Top New Artist Albums)' 5위, '레코드 라벨 인디펜던트 커런트 앨범(Record Label Independent Current Albums)' 13위, '힛시커스 앨범(Heatseekers Albums)' 36위, '인터넷 앨범(Internet Albums)' 20위를 기록하며 5세대 K팝 5세대 아이돌 신흥 강자로 떠오르고 있다.82메이저는 각종 음악방송을 비롯해 다양한 온·오프라인 콘텐츠로 전 세계 K팝 팬들과 만나고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr