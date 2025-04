사진=공효진 SNS

사진=공효진 SNS

드라마 '동백꽃 필 무렵'에서 오동백으로 열연했던 배우 공효진이 넷플릭스 드라마 '폭삭 속았수다'를 극찬했다.공효진은 지난 6일 자신의 인스타그램 스토리에 "참 아름다웠다"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 '폭삭 속았수다' 속 애순과 관식이 개나리 유채꽃밭을 나란히 걷고 있는 듯한 모습.공효진은 그림으로 보여지는 해당 사진에 "Here's to all you've been through"(당신이 겪은 모든 일들을 위해 건배합시다)라는 문구를 추가로 기재했다.'폭싹 속았수다'는 제주에서 태어난 요망진 반항아 애순이와 '팔불출 무쇠 관식이의 모험 가득한 일생을 사계절로 풀어낸 이야기다. 드라마 '동백꽃 필 무렵', '쌈, 마이웨이'의 임상춘 작가와 '나의 아저씨', '시그널', '미생'의 김원석 감독이 호흡을 맞춘 작품이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr