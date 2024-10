사진=모모 SNS

사진=모모 SNS

걸그룹 트와이스 멤버 모모가 또 한번의 파격 룩으로 팬들을 놀라게 했다.모모는 지난 29일 자신의 인스타그램에 "Spain☀️"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 모모는 부드러운 털 재질의 미니 스커트에 가죽 튜브톱을 착용하고 있는 모습. 특히 바로 전날 레드빛 파격 란제리 룩에 이은 또 한번의 아슬아슬한 패션에 보는 이들의 눈길을 끌었다.모모가 속한 그룹 트와이스는 2015년 10월 20일 데뷔해 올해 9주년을 맞았다. 'OOH-AHH하게' 'CHEER UP' 'YES or YES' 'FANCY' 'Alcohol-Free' 'SCIENTIST' 등 다양한 히트곡을 발매하며 여전히 정상급 걸그룹을 유지하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr