사진=모모 SNS

걸그룹 트와이스 멤버 모모가 우월한 몸매를 과시했다.모모는 지난 28일 자신의 인스타그램에 "identity____❤️"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 게시물들 속에서 모모는 빨간 트레이닝 바지에 파격 란제리 상의를 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 과감한 볼륨을 드러내고 있어 보는 이들을 놀라게 만들었다.모모가 속한 그룹 트와이스는 2015년 10월 20일 데뷔해 올해 9주년을 맞았다. 'OOH-AHH하게' 'CHEER UP' 'YES or YES' 'FANCY' 'Alcohol-Free' 'SCIENTIST' 등 다양한 히트곡을 발매하며 여전히 정상급 걸그룹을 유지하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr