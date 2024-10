사진=유튜브 채널 '엔조이커플enjoycouple'

유튜버 임라라, 손민수가 해외로 떠나면서 임신을 미루게 됐다고 고백했다.지난 27일 유튜브 채널 '엔조이커플enjoycouple'에는 '갑작스럽게 전하는 소식.. The reason why we put off the pregnancy'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 임라라, 손민수는 아프리카 케냐로 간다고 운을 뗐다. 임라라는 케냐로 떠나는 데에 대해 "현장에 가면 초인적인 힘을 내는 스타일이라 별로 걱정이 없다"며 미소 지었다.이들은 "여러분의 사랑을 받기 시작하면서 어떡하면 이 감사한 마음을 전달할 수 있을까 고민하다가 제일 처음 시작하게 된 것이 기부였다"며 설명을 시작했다. 이들은 "한국 아동 1명, 아프리카 아동 2명을 정기후원하고 있는데 동기부여가 되더라. 내가 이 친구들에게 더 좋은 걸 해주기 위해 '더 잘 돼야지', '이대로 쓰러질 순 없어' 이런 좋은 마음이 생겼다"라고 말했다. 그러다 초록우산 어린이 재단으로부터 후원 아동들과 만날 기회를 제공하는 제안을 받았다고.임라라는 "솔직하게 거절했어야 했다"고도 솔직하게 털어놨다. 그는 "제 건강이 많이 좋지 않다. 민수 건강도 좋지 않고 정말 여러가지 못갈 이유들이 천 가지면, 가고 싶은 마음이 아이들 보고 싶다는 생각 그거 딱 하나가 컸다"라고 아프리카로 떠나게 된 이유를 밝혔다.아프리카행을 결정한 뒤 이들은 예방접종을 하고 아팠던 일화도 공개했다. 임라라는 이날 "솔직히 너무 무섭고 걱정도 많이 됐다. 특히 백신 맞을 때마다 선생님들한테 물어본 게 '이거 맞고 임신은 언제 할 수 있어요?'일 정도로 우선순위가 임신이었다"며 "오히려 '아이를 낳고 나면 더 못가겠는데'가 1번, '이걸 다녀오면 더 좋은 엄마로 성숙할 수 있지 않을까'가 2번으로 지금 가는 게 맞을 거란 확신이 들었다"라고 고백했다.영상을 송출한 뒤 이들 부부는 댓글을 통해 "제목 보고 놀란 엔조잉 미안해요"라며 놀랐을 팬들을 달래는 따뜻함을 보이기도 했다. 이들은 "여러분들의 따뜻한 관심이 먼곳에 있는 아이들에겐 큰 도움이 됩니다"라며 "아프리카에는 아직도 물 한 모금조차 제대로 못 마시는 아이들이 많이 있는데요. 절대 빈곤 속에서도 꿈을 포기하지 않는 아이들에게 작은 희망이 되어주고 싶었어요. 당장의 조회수나 돈이되는 여러가지 일들을 제쳐두고 긴 시간을 투자하는게 쉽지 않은 결정이었지만, 엔조잉들은 분명 저희의 이 노력을 좋게 봐주시고 응원해줄거라고 믿으며 열심히 준비해봤어요"라고 적었다.한편 임라라, 손민수는 10년의 열애 끝에 지난해 5월 결혼식을 올렸고 TV조선 '조선의 사랑꾼'에도 출연한 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr