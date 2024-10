/ 사진=YG엔터테인먼트 제공

배우 유인나가 'ON THE K :D'의 메인 MC로 선정됐다.유인나는 KOCCA뮤직스튜디오 기획공연 'ON THE K :D'의 메인 MC로 선정되어 120분간 펼쳐지는 공연을 이끈다.KOCCA뮤직스튜디오 기획공연 'ON THE K :D'는 뮤지션 및 음악 등을 소재로 하여 시청자와의 공존을 테마로 하는 라이브 콘텐츠로, 드라마 OST 무대와 인생 드라마 토크 등 온오프라인 관객들을 위한 다양한 콘텐츠가 준비되어 있으며 파리 브롱냐르궁에서 열리는 '2024 프랑스 K-박람회'와 이원 생중계로 동시 송출된다. 유인나는 이 기획공연을 통해 한국의 드라마와 OST를 사랑하는 한국 및 프랑스 팬들과 소통할 예정이다.유인나는 약 5년간 라디오 '유인나의 볼륨을 높여요' DJ를 맡아 '꿀디'라는 애칭을 얻으며 큰 사랑을 받았고, '선다방' '같이 펀딩' '77억의 사랑' '신들린 연애' '탐정들의 영업비밀' 등 다수의 프로그램뿐만 아니라 제23회 전주국제영화제 개막식과 창원 K-POP 월드 페스티벌에서도 진행을 맡아 탄탄한 진행 실력과 폭넓은 공감 능력, 센스 넘치는 입담으로 MC로서의 입지를 견고히 하고 있다.한편, 'ON THE K :D'는 오는 10월 26일 오후 8시 KOCCA MUSIC 유튜브 채널을 통해 실시간으로 송출되며, 공연 실황과 시청자 리액션 등이 담긴 본방송은 12월 6일 오후 6시 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr