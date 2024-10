에스파, 아일릿/ 사진 제공=SM, 빌리프랩

Mnet '엠카운트다운'이 다채로운 무대로 시청자를 찾는다.24일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서는 에스파(aespa)의 컴백 무대가 음악방송 최초로 공개된다. 에스파가 선보일 무대는 신보 'Whiplash'와 동명의 타이틀곡. 'Whiplash'는 에스파가 데뷔 이후 처음으로 도전하는 EDM 기반의 테크노 장르의 곡으로, 올 상반기 'Supernova'로 신드롬급 인기를 일으킨 에스파가 또 한번 어떤 독보적인 존재감을 보여줄지 가요계 이목을 모은다.데뷔 후 첫 컴백에 나선 '슈퍼 신인' 아일릿의 무대도 놓칠 수 없다. 아일릿은 오늘 '엠카운트다운'에서 미니 2집 'I'LL LIKE YOU'의 타이틀곡 'Cherish (My Love)'와 수록곡 'IYKYK (If You Know You Know)' 두 곡의 무대를 선사한다. 데뷔곡 'Magnetic'에 이어 글로벌 팬심 정조준에 나선 아일릿의 컴백 무대는 오늘 '엠카운트다운'에서 음악방송 최초로 만나볼 수 있다.오늘 '엠카운트다운'에서는 글로벌 팬들의 이목을 사로잡을 스페셜 스테이지도 준비돼 기대감을 드높인다. Mnet '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE'(이하 '로드 투 킹덤')에 출연 중인 템페스트가 엠넷플러스(Mnet Plus)에서 진행된 팬 서포트 특전으로 '엠카운트다운' 무대에 오르는 것. 템페스트는 '로드 투 킹덤' 경연에서 강렬한 인상을 남긴 'MANIAC' 무대를 선보일 예정이다.이 밖에도 ITZY(있지), KISS OF LIFE(키스오브라이프) 등 대세 아티스트들이 '엠카운트다운'에 출격해 눈 뗄 수 없는 화려한 퍼포먼스로 글로벌 팬심을 뒤흔들 전망이다.Mnet '엠카운트다운'은 이날 오후 6시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr