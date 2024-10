아일릿 민주/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 아일릿이 민주가 MC로 활동 중인 음악방송에서 1위를 거머쥐고 싶다고 밝혔다.아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)은 21일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 미니 2집 'I'LL LIKE YOU' 발매 기념 쇼케이스를 열었다.이날 민주는 뮤직뱅크의 새로운 MC로 발탁된 것에 대해 "너무 감사하고 영광스럽다. 아직 부족한 부분이 많아서 더 연습해서 선배님들처럼 멋있는 MC가 되고 싶다"며 "뮤직뱅크에서 1위를 하면 너무 기쁘고 행복할 것 같다"고 말했다.원희는 "작은 목표가 하나 있다. 1위를 해서 민주 언니가 주는 트로피를 받으면 정말 기쁠 것 같다"고 밝혔다. 1위 공약을 묻자 "타이틀곡이 '체리시'니까 체리가 연상이 된다. 체리 머리띠를 쓰고 앙코르 무대에 서면 어떨지 생각해 봤다"고 밝혔다. 모카는 "뮤직비디오에서 나왔던 사랑니 소품을 쓰면서 다같이 앙코르 무대를 하는 것도 재미있을 것 같다"며 통통 튀는 아이디어를 자랑했다.아일릿이 컴백하는 이날 에스파도 동시 컴백한다. 각기 다른 콘셉트의 두 그룹이 각자의 색깔이 담긴 무대를 선보이며 보는 재미를 더할 전망이다.타이틀곡 'Cherish (My Love)'(체리시 (마이 러브))는 아일릿의 솔직하고 당찬 매력이 녹아든 댄스 팝(Dance Pop) 이다. 네 마음이 궁금하지만 그보다 너를 좋아하는 내 마음이 소중하다고 노래한다. 여기에 아일릿의 청아한 음색과 귀에 꽂히는 멜로디가 어우러진다.새 앨범에는 타이틀곡 'Cherish (My Love)'를 포함해 앨범과 동명의 수록곡 'I'll Like You', 'IYKYK (If You Know You Know)', 'Pimple', 'Tick-Tack' 등 총 5곡이 실린다. 곡 제목부터 톡톡 튀는 아일릿의 감성이 물씬 풍긴다. 각 트랙에서 아일릿의 솔직하면서도 엉뚱 발랄한 면모들을 만날 수 있다.아일릿의 미니 2집 'I'LL LIKE YOU'(아이 윌 라이크 유)는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr